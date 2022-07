Una campagna elettorale né catastrofista né autolesionista forse è possibile

Nella campagna elettorale in corso, c’è un’agenda forse più interessante rispetto a quella firmata da Mario Draghi che meriterebbe di essere messa con urgenza sotto i riflettori. L’agenda in questione non ha a che fare con l’ambiziosa lista di progetti lasciati incompiuti dalla maggioranza di governo ma ha a che fare con una lista del tutto diversa che fa capolino in ogni campagna elettorale: l’agenda Tafazzi. Come direbbe Paolo Villaggio, in uno dei suoi Fantozzi, dicesi agenda Tafazzi: una tremenda, inesorabile e ineluttabile attitudine delle forze politiche a descrivere l’Italia come un cumulo di orrori, di macerie, di disgrazie e di emergenze, con l’unico obiettivo di scaricare sugli avversari politici le colpe dei disastri presunti.

