Conte indica la strada per il Mattarella bis, e complica i piani di Letta

Le trame dell'ex premier: "I collaboratori del capo dello stato hanno lasciato spiragli per il rinnovo". I dubbi di Letta, che teme la strategia del caos a cinque stelle. Di Maio diserta l'assemblea dei parlamentari grillini e incontra Brugnaro. L'alleanza rossogialla si sfarina all'ombra del Colle: il fattaccio in Lombardia. E Renzi pensa al governo del dopo-Draghi: "I segretari di partito dovrebbero entrare nell'esecutivo".

Altro che contrarietà. Se la reazione alla fuga in avanti dei senatori sul Mattarella bis è stata piccata, è proprio perché quel metodo, “quel marcare un nome che deve invece restare super partes”, rischia semmai di complicare la riconferma del capo dello stato. E complicare pure, per inciso, la strategia già incerta di Giuseppe Conte. Che per questo catechizza i suoi coordinatori, i suoi vice e i suoi parlamentari più fidati: “Se vogliamo puntare a un Mattarella bis dobbiamo giocarla in modo diverso, la partita sul Quirinale”.