Il compito di Draghi a palazzo Chigi è concluso: a che servono altri pochi mesi? Serve psicologia 

L'elezione al Quirinale sta nella capacità persuasiva dell'attuale premier, che dovrà convincere il Parlamento che non ci saranno elezioni anticipate. E, per favore, non parliamo impropriamente di semipresidenzialismo all’italiana

Al direttore - Chissà se Mario Draghi riuscirà a superare la “prova di patriottismo” agitata da Giorgia Meloni a chiusura della sua convention intestata al personaggio fantasy di un favolista tedesco, come requisito d’idoneità per avere i voti dei Fratelli (e delle Sorelle) d’Italia per il Quirinale. Perché se patriottico è chi mette le sue opere e il suo ingegno al servizio del proprio paese, beh, ci pare proprio che Draghi questo sentiment l’abbia manifestato concretamente. Ci punge, peraltro, lieve vaghezza, che per la leader dei “Conservatori” italiani (secondo l’ultimo ambizioso brand lanciato ai media) un presidente della Repubblica come Draghi, che effonde reputazione legittimante come un italiano vaccinato con la terza dose effonde gagliardi anticorpi, sarebbe l’ideale. In caso di vittoria della sua parte, naturalmente. Dunque il patriota c’è già e vive e lotta insieme a noi. Ed è – concordo con Cerasa – l’unico vero cavallo in corsa, se alla corsa non partecipa Mattarella.