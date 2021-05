Così Di Maio prepara l'assalto a Cdp e Rai: "Le nomine per noi sono decisive"

Il ministro degli Esteri raduna i suoi fedelissimi. "Dobbiamo tutelare Conte perché è la nostra unica arma. Siamo in balìa degli eventi, e il Pd si vendicherà". Poi, la battaglia principale: "Dobbiamo batterci per la riconferma di Palermo in Cdp". Il doppio gioco sui servizi segreti

Dopo quelle perse, quelle da non perdere. E pazienza se l’affezione alla roba, l’ossessione per le manovre di Palazzo, appare poco in sintonia con la retorica del grillismo. “Ora per noi la battaglia sulle nomine diventa decisiva”. Luigi Di Maio, coi suoi fedelissimi, è stato chiaro. Le mani che si pretendevano pulite, ora vanno messe sulla cassa. Intesa anche, e soprattutto, come quella dei depositi e prestiti. “La riconferma di Fabrizio Palermo alla guida di Cdp per noi è doverosa”. E poi c’è la Rai. E il ritornello contro la lottizzazione del servizio pubblico ormai suona quasi patetico, alle orecchie di deputati e senatori che riconoscono in lui il vero leader, quel ministro degli Esteri che li esorta a stare all’erta, perché sul rinnovo dei vertici di Viale Mazzini, pure quello imminente, “dovremo farci sentire”.