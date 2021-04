Così Orbán chiede a Salvini una mano per promuovere in Europa i vaccini cinesi

Che sia l’inizio delle grandi manovre per il nuovo eurogruppo sovranista, è probabile. Quel che è certo, intanto, è che si tratta di una richiesta d’aiuto. Quella, cioè, che Viktor Orbán rivolge a Matteo Salvini per condurre a Bruxelles una battaglia che molto gli sta a cuore: riconoscere piena dignità a Sputnik e Sinopharm, i vaccini russo e cinese, sul territorio europeo. Che, non a caso, sono i più utilizzati nella sua Ungheria. Per questo ora il premier magiaro vorrebbe rendere automatico quel che, a giudizio della Commissione, resta una facoltà rimessa alla descrizione dei singoli governi nazionali: e cioè l’inserimento dei vaccini di Mosca e Pechino tra quelli riconosciuti nel “Green pass” europeo. Solo che, da quando non fa più parte del Ppe, Fidesz è sprofondato nel girone dei dannati, ovvero nel gruppo dei non iscritti, e dunque non può presentare emendamenti al Parlamento europeo. A meno che, ed ecco il senso dell’operazione, le proposte di modifica dei provvedimenti non vengano sottoscritte da almeno un ventesimo degli eletti. Servono trentasei firme, dunque. E di qui la richiesta che gli europarlamentari del partito di Orbán hanno inoltrato ai colleghi della Lega, inviando loro un dossier di sette pagine che Il Foglio ha potuto visionare. Perché, se ai 12 esponenti di Fidesz si aggiungessero i 27 del Carroccio, la soglia minima sarebbe agevolmente raggiunta.

