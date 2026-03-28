La rinuncia bipartisan (comune e Hines) al Nodo Bovisa, un progetto urbanistico cruciale

Ma è proprio così? “Questa esperienza non modifica i nostri piani di investimento in Italia – prosegue Ravara – Anzi, Milano resta per noi una città molto appetibile per il futuro così come Roma. Quello che è successo con Bovisa dimostra che talvolta le stime sui costi di bonifica delle aree oggetto di riqualificazione urbana vengono fatte in modo approssimativo e quando si vanno a vedere i prezzi reali ci si accorge che sono molto più alti”. Un modo elegante per precisare che Hines non si è improvvisamente disimpegnata da un progetto in cui ha creduto e nel quale, evidentemente, ha impegnato tempo e risorse per la progettazione insieme con altri partner, ma che i problemi sono stati altri: lungaggini burocratiche, complessità legate all’ampliamento della stazione ferroviaria e, soprattutto, le spese impreviste per opere di bonifica che erano oggetto di un accordo tra palazzo Marino e la società Milano Santa Giulia. Ad oggi, non è ancora chiaro come mai ci sia stata una tale lievitazione dei prezzi di cui non ci si è accorti in tempo e di chi sia la responsabilità. Di fatto, questo imprevisto fa saltare un grande piano di riqualificazione urbana che prevedeva la realizzazione di nuove residenze e studentati, oltre che un “ponte” tra le due anime di un quartiere come Bovisa in cui risiede un importante polo universitario. Il responsabile di Hines Italia sceglie di evitare le polemiche e sgombera il campo dal sospetto che il gruppo stia pensando, come si era vociferato, a un graduale ritiro dall’Italia che non brilla per certezza normativa nel campo dell’edilizia. “I settori sui quali siamo focalizzati a livello globale sono gli uffici, la logistica e il residenziale – ricorda il manager – e Milano è per noi una priorità negli investimenti anche perché si muove in controtendenza rispetto ad altre grandi città. Mentre a Los Angeles o a New York c’è una profonda crisi degli uffici, a Milano è esattamente l’opposto perché i tempi di percorrenza per i lavoratori sono più brevi grazie a distanze ridotte e a trasporti che funzionano. Continueremo anche investire qui nel residenziale”.