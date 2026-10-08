Come distinguere i virus dai vaccini quando si protesta per la casa e la scuola

I temi, naturalmente, appassionano anche l’Italia, colpiscono l’opinione pubblica, intrigano la politica, coinvolgono gli studenti e c’è da scommettere che, nelle prossime occupazioni delle scuole, nelle imminenti manifestazioni autunnali, nelle incombenti campagne elettorali, scuola e casa avranno una loro centralità. Nulla di male nel protestare per avere condizioni di vita migliori, quando si parla di affitti, e nulla di male nel protestare per avere condizioni di vita migliori, quando si parla di scuola.

Ma se si vuole andare in piazza per ragionare su questi temi, se si vuole occupare una scuola per mettere al centro del dibattito questi argomenti, potrebbe essere utile ricordarsi che in entrambi i casi c’è un rischio enorme che corrono i manifestanti, sia quelli francesi, sia quelli spagnoli, sia quelli un domani italiani: trasformare le soluzioni in una parte dei problemi e trasformare in virus i possibili vaccini. Non si può protestare sulla casa, per avere affitti migliori, per risolvere la scarsità degli alloggi e per dare più opportunità ai giovani di rendersi autonomi portando avanti battaglie anticapitaliste, trasformando cioè i privati, con i loro investimenti, in parte dei problemi, e non delle soluzioni: il problema degli alloggi, non solo in Italia, lo si può risolvere anche creando le condizioni per rendere convenienti e redditizi gli investimenti sul residenziale, costruendo di più, densificando dove possibile, riconvertendo immobili e accorciando i tempi dei permessi. Demonizzare il capitale quando si parla di case significa aggravare i problemi, non risolverli.