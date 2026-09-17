Altro che Patto della Mecca. Sotto attacco degli Houthi, Riad guarda a Tel Aviv

Tel Aviv. “Che fine hanno fatto Turchia e Pakistan – cioè gli altri due paesi firmatari del Patto della Mecca, Foglio Eyal Zisser, docente di Storia del medio oriente all’Università di Tel Aviv, ex direttore del Moshe Dayan Center for Middle Eastern Studies e preside della Facoltà di Humanities. “Come era chiaro sin dall’inizio, si è trattato solo di un’alleanza ‘simbolica’, per non dire retorica. Così come gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere interessati a intervenire in medio oriente solo quando si sentono direttamente minacciati, ma senza più rischiare le conseguenze di un intervento boots on the ground, come sarebbe necessario in Iran e in Yemen, dopo il Washington non ha abbandonato Riad, ma non sembra disposta a concedere un intervento militare diretto . Ed è proprio nello scarto tra la garanzia di sicurezza attesa e quella effettivamente concessa che oggi emerge la vulnerabilità saudita. Nelle ultime settimane, infatti, il gruppo yemenita ha colpito numerosi obiettivi sauditi, ferendo molti civili e cercando di mettere sotto pressione le esportazioni petrolifere del Regno, costringendo Riad a chiudere temporaneamente un oleodotto strategico che consente al greggio di raggiungere il Mar Rosso aggirando lo Stretto di Hormuz. . “Che fine hanno fatto Turchia e Pakistan – cioè gli altri due paesi firmatari del l’accordo di difesa trilaterale firmato dalle tre maggiori nazioni musulmane – nel momento del bisogno dell’Arabia Saudita?”. Ne discute con il, docente di Storia del medio oriente all’Università di Tel Aviv, ex direttore del Moshe Dayan Center for Middle Eastern Studies e preside della Facoltà di Humanities. “Come era chiaro sin dall’inizio, si è trattato solo di un’alleanza ‘simbolica’, per non dire retorica. Così come gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere interessati a intervenire in medio oriente solo quando si sentono direttamente minacciati, ma senza più rischiare le conseguenze di un intervento, come sarebbe necessario in Iran e in Yemen, dopo il tentativo di escalation da parte degli Houthi nei confronti dei sauditi , ora in grado di contare solo sugli alleati regionali, uniti dalla stessa minaccia”. come richiesto dal principe ereditario Mohammed bin Salman . Ed è proprio nello scarto tra la garanzia di sicurezza attesa e quella effettivamente concessa che oggi emerge la vulnerabilità saudita. Nelle ultime settimane, infatti, il gruppo yemenita ha colpito numerosi obiettivi sauditi, ferendo molti civili e cercando di mettere sotto pressione le esportazioni petrolifere del Regno, costringendo Riad a chiudere temporaneamente un oleodotto strategico che consente al greggio di raggiungere il Mar Rosso aggirando lo Stretto di Hormuz.

Bin Salman non vuole tornare in guerra con lo Yemen, dove ha combattuto per anni senza riuscire a sconfiggere gli Houthi, ma non può permettere che Hormuz e Bab al-Mandeb diventino permanentemente vulnerabili. Soprattutto perché Vision 2030 presuppone un Regno stabile e sicuro, e un conflitto permanente ne minerebbe le fondamenta. Per questo, per anni, ha investito enormemente nel rapporto con gli Stati Uniti, soprattutto nella relazione personale con l’attuale presidente Donald Trump, confidando che questa partnership avrebbe garantito protezione proprio in una crisi di questo genere. Tuttavia, Washington – già impegnata con l’Iran, con una marina sotto pressione e scorte di munizioni in diminuzione – ora sembra non essere in grado di aprire un altro fronte.

Ed è qui che compare Israele: “Pur non potendo garantire il supporto militare che solo gli americani potrebbero offrire, gli israeliani possono mettere a disposizione un enorme know-how in intelligence, anche perché è nei nostri stessi interessi contenere la minaccia degli Houthi. Va da sé che, se questi dovessero attaccarci di nuovo, si svilupperebbe una collaborazione più concreta e immediata”, continua Zisser. Israele e Arabia Saudita starebbero già discutendo, attraverso la mediazione di Centcom, il comando unificato delle Forze armate americane per le operazioni in medio oriente, una cooperazione sul modello di quella in vigore con gli Emirati. Parallelamente, Riad cerca sostegno britannico ed europeo e discute con l’Egitto di sicurezza e libertà di navigazione nel Mar Rosso.