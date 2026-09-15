Due caccia italiani abbattono un drone in Lituania. Nuove tensioni nel Baltico
Il velivolo, entrato dalla Bielorussia e di sospetta origine russa, è stato neutralizzato dagli Eurofighter dell’aeronautica italiana. Il presidente lituano Nausėda richiama la minaccia di Mosca, Crosetto rivendica il ruolo italiano sul fianco est. Poche ore prima una fregata russa aveva sfiorato con due razzi di segnalazione un elicottero danese
(Foto La Presse)
La guerra sotto soglia. L'Europa dopo Lipsia
Sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio “Se la Russia attacca l’occidente”: così Mosca vuole mettere alla prova la Nato. Le vulnerabilità dell’Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin
La minaccia russa all’Europa spiegata a chi non la vuole capire
Droni nello spazio aereo dei paesi Nato, aerei militari sul Baltico, jamming del GPS, navi spia, sottomarini vicino alle infrastrutture critiche, uomini accusati di lavorare per l’intelligence russa, campagne di disinformazione, operazioni di cyber-spionaggio, petroliere della flotta ombra, missili finiti oltre i confini dell’Ucraina. Una mappa della pressione di Putin