Assieme a Orbán va via anche l’alibi dei leader europei che si nascondevano dietro ai suoi veti

Il voto a maggioranza qualificata in politica estera – così come in materia di tassazione – è uno dei tanti temi su cui si discute molto nell’Ue, ma non si agisce. Reso necessario dai veti di Orbán, questo passaggio può essere realizzato in modo generale attraverso una riforma dei trattati oppure in modo limitato attraverso le clausole passerella. La precedente Commissione di Jean-Claude Juncker aveva optato per questa seconda possibilità, suggerendo di usare le clausole passerella per adottare a maggioranza qualificata le dichiarazioni a nome dell’Ue e per modificare e rinnovare le sanzioni. Ma sia per la riforma del trattato sia per il balzo delle clausole passerella è necessaria l’unanimità degli stati membri. E Viktor Orbán si è detto sempre contrario a passare al voto a maggioranza qualificata. E’ stata una delle ragioni invocate da von der Leyen per giustificare la mancata apertura del cantiere istituzionale.