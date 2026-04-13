L’Ungheria formato Péter Magyar

Budapest, dalla nostra inviata . Péter Magyar si è presentato al mondo. E’ arrivato davanti alla stampa e ci è rimasto per oltre tre ore. Un piccolo spettacolo, con un codice studiato per segnare la differenza fra il sistema vecchio e il sistema nuovo. I primi a porgli le domande sono stati i giornalisti ungheresi dei media indipendenti , una rivincita dovuta, un favore alle testate che in questi anni hanno combattuto al fianco del suo partito Tisza. Il vantaggio di Magyar è sempre stato semplice. Un po’ la freschezza, un po’ la giovinezza, un po’ la rabbia. La forza vera però gli è sempre venuta dal suo sapere tutto del suo avversario Viktor Orbán. E l’uomo che per tre ore ha parlato ai giornalisti, con le bandiere dell’Ungheria alle spalle per la prima volta dopo anni affiancate a quelle europee (diciotto ungheresi e due europee) , ha voluto rimarcare ancora una volta il suo sapere tutto. Ogni mossa era studiata: Magyar non ama l’improvvisazione, deve essere ben preparato e vuole che anche i suoi collaboratori lo siano, si fida di pochissime persone, qualcuno lo definisce “paranoico”, qualcuno “esigente”. E’ sembrato studiato anche il momento in cui gli è stato porto un foglio bianco con un appunto sulla risposta che tutti, nella molto pettegola sfera della politica ungherese, si stavano facendo: che fine ha fatto il ministro degli Esteri ungherese, lo spifferatore del Cremlino, Péter Szijjártó?

Magyar è ossessionato dalla storia, nei suoi discorsi fa citazioni continue, rimanda al Risorgimento ungherese e alla Rivoluzione del 1956. Ha voluto creare un racconto di continuità fra gli eventi eroici del paese e il presente. Nel mezzo ci sono le sfumature, le risposte non date fino in fondo, l’uso dell’orbanismo come freno per molte risposte rimaste eluse. La rottura non deve essere lo strappo e sul rapporto con Mosca ha detto che intende diversificare le forniture di petrolio e gas dell’Ungheria per una questione di sicurezza ed economia, ma non vuole rinunciare ai contratti con la Russia: “Ho sempre cercato di farlo capire a Fidesz: se compri arance da tre diversi paesi e scoppia una guerra, potrai continuare ad avere arance e a prezzi non folli”. La diversificazione libera anche dal ricatto e per il momento il Cremlino non si è congratulato con il futuro premier. Nelle pieghe delle sue parole, nei “non possiamo”, rimangono molte domande non risposte sull’Ucraina, anche se ha chiarito che l’Ucraina è un paese aggredito e nessuno potrà dirle quando firmare una pace e a quali condizioni. Non bloccherà il prestito dell’Ue all’Ucraina, ma non parteciperà perché l’Ungheria è in cattive condizioni economiche. Rimane contrario alla procedura veloce per l’ingresso di Kyiv nell’Ue. Magyar non soltanto viene da Fidesz, ma facendo avanti e indietro per l’Ungheria conosce bene il suo paese, conosce le sue convinzioni e ossessioni, in base alle quali ha giurato europeismo, ma garantendo sempre le priorità del suo paese. Ha lodato quasi tutti i leader europei, anche Giorgia Meloni, che ha definito capace di aver dato stabilità all’Italia. Magyar però guarda all’Europa centrale, in continuità con le sue passioni storiche.