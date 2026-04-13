L’era di Orbán è finita, non la grande ingerenza trumpiana contro l’Ue

Viktor Orbán ha perso le elezioni. Nel voto di ieri in Ungheria, L’Ue tira un grande sospiro di sollievo e si prepara a riaccogliere l’Ungheria nei suoi ranghi, dopo anni di conflitti legati alle violazioni sistematiche dello stato di diritto e alla politica filorussa di Orbán. “Stasera il cuore dell’Europa batte più forte in Ungheria”, ha commentato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, mentre lo spoglio era ancora in corso. “La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Ue e per l’Ungheria in Europa”, ha detto Emmanuel Macron, primo leader a congratularsi con Magyar. “Non vedo l’ora di collaborare per un’Europa forte, sicura e soprattutto unita”, ha detto Friedrich Merz. . Nel voto di ieri in Ungheria, il partito di opposizione Tisza, guidato da Peter Magyar, è arrivato nettamente in testa , infliggendo al Fidesz di Orbán una sconfitta storica. Dopo 16 anni al potere il primo ministro ungherese ha dovuto ammettere la sconfitta., dopo anni di conflitti legati alle violazioni sistematiche dello stato di diritto e alla politica filorussa di Orbán. “Stasera il cuore dell’Europa batte più forte in Ungheria”, ha commentato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, mentre lo spoglio era ancora in corso. “La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Ue e per l’Ungheria in Europa”, ha detto Emmanuel Macron, primo leader a congratularsi con Magyar. “Non vedo l’ora di collaborare per un’Europa forte, sicura e soprattutto unita”, ha detto Friedrich Merz.

Il senso di liberazione da parte di Bruxelles e delle altre capitali rischia però di essere di corta durata. L’Ue si è forse liberata per un certo periodo di Orbán. Ma deve fare i conti con la grande operazione di ingerenza nelle democrazie europee lanciata dall’Amministrazione Trump. L’Ungheria è stata il campo di prova reale. E solo un assaggio di ciò che attende l’Europa nel prossimo anno e mezzo, quando andranno alle urne Bulgaria, Svezia, Lettonia, Finlandia, Francia, Spagna, Italia e Polonia. I bocconi più ghiotti per destabilizzare l’Ue e le sue democrazie liberali sono questi ultimi quattro grandi paesi.

Nell’ultima settimana di campagna elettorale, vedendo Orbán in difficoltà nei sondaggi, Trump ha inviato il suo vicepresidente, JD Vance, in missione a Budapest. Due giorni di visita, con conferenza stampa ufficiale, partecipazione a un comizio elettorale e dibattito davanti a un think tank, nel bel mezzo della crisi provocata dalla guerra di Trump in Iran. “Dobbiamo avere Viktor Orbán rieletto come primo ministro dell’Ungheria, non è vero?”, ha detto JD Vance, lodandolo come “uno statista”, “un modello”, e l’unico in grado di difendere gli interessi dei cittadini ungheresi contro “i burocrati di Bruxelles”.

Lo stesso Trump è intervenuto via telefono durante il comizio elettorale per invitare gli ungheresi a votare Orbán. Alla vigilia del voto il presidente americano ha tentato con un messaggio sul suo social Truth di replicare quanto fatto in Argentina a favore di Milei. "La mia amministrazione è pronta a utilizzare tutta la potenza economica degli Stati Uniti per rafforzare l'economia ungherese, come abbiamo fatto in passato per i nostri grandi alleati, qualora il primo ministro Viktor Orbán e il popolo ungherese ne avessero bisogno", ha scritto Trump: “Siamo entusiasti di investire nella prosperità futura che sarà generata dalla continua leadership di Orbán!”.

“Non ci sono precedenti di ingerenze americane simili nella politica europea”, ci ha spiegato un diplomaticoPuò sembrare un paradosso. Ma . “Va ben oltre la tradizionale ingerenza da parte della Russia e della Cina”. Può sembrare un paradosso. Ma “Trump è molto più attivo sull’Europa che sulla minaccia posta dalla Cina”, sottolinea il diplomatico.Paradossalmente, JD Vance ha accusato l’Ue di “uno dei peggiori esempi di interferenza straniera che abbia mai visto o di cui abbia mai letto” e di voler distruggere l’economia ungherese “solo perché odia” Orbán. Con l’accusa di interferenze straniere senza precedenti, Vance potrebbe aver fornito a Orbán un pretesto per contestare il risultato elettorale.

La grande operazione di ingerenza trumpiana è stata annunciata pubblicamente nella Strategia di sicurezza nazionale pubblicata a dicembre dell’Amministrazione americana. Sotto il capitolo “Promuovere la Grandezza Europea” viene fissato l’obiettivo di sovvertire l’attuale corso delle democrazie europee accusate di “cancellazione della civiltà”. L’Amministrazione Trump si arroga il diritto di definire cosa sia “la vera democrazia” e “la libertà di espressione”. Nella Strategia, viene espresso “grande ottimismo” per “la crescente influenza dei partiti europei dei Patrioti” che si sono coalizzati attorno a Viktor Orbán. L’Amministrazione Trump intende “coltivare la resistenza” dei partiti anti europei “all'attuale traiettoria dell'Europa all'interno delle nazioni europee”.

Tutto è scritto. In ciascuno stato membro il movimento Maga ha i suoi emuli e i suoi alleati. Orbán ha facilitato il lavoro coalizzandone gran parte dentro il gruppo dei “Patrioti per l’Europa” al Parlamento europeo: Marine Le Pen e Jordan Bardella in Francia, Santiago Abascal in Spagna, Matteo Salvini in Italia, Geert Wilders nei paesi Bassi e Herbert Kickl in Austria. Ma per l’Amministrazione Trump anche i partiti sovranisti e di estrema destra fuori dal gruppo dei Patrioti sono da coltivare e sostenere.



Giorgia Meloni è stata lodata da JD Vance durante la sua visita in Ungheria. Il presidente nazionalista polacco, Karol Nawrocki, è stato accolto in pompa magna da Trump. I tre partiti che lo hanno eletto – il PiS, Confederazione e Corona – potrebbero essere spinti a formare una coalizione insieme dopo le elezioni del 2027. Più all’estrema destra, JD Vance ha già apertamente fatto campagna in Germania per Alternativa per la Germania e la sua leader Alice Weidel. In Romania ha fatto lo stesso per l'Alleanza per l'Unione dei rumeni e George Simion.

L’unica consolazione per i democratici europei è l’effetto repulsivo di Trump negli elettori del vecchio continente. I suoi dazi, le sue minacce alla Groenlandia, la sua compromissione con Vladimir Putin e la sua guerra in Iran fanno paura. Alcuni suoi alleati in Europa se ne sono accorti e hanno iniziato ad aggiustare il messaggio. In Italia Meloni ha preso le distanze da Trump sulla guerra in Iran. In Francia Le Pen e Bardella hanno iniziato a criticarlo apertamente, denunciando la Commissione per aver fatto un accordo svantaggioso sui dazi. In Germania Weidel ha chiesto il ritiro delle truppe americane dal paese.

Molti si sono stupiti di questa presa di posizione di AfD contro gli Stati Uniti di Trump. Ma, a ben guardare, la richiesta di Weidel coincide con gli obiettivi che Trump si è fissata nella Strategia di sicurezza nazionale di disimpegnarsi dalla sicurezza dell’Europa, facilitando un riavvicinamento con la Russia.