Schlein e la corona di Sánchez

Conte è il candidato in doppio pectore ma Schlein si fa incoronare da Pedro, Pedro, Pè (Sánchez). Il premier spagnolo, il Pedro amato da Elly sta organizzando una mega festa socialista nientemeno che con Lula, Petro, il presidente colombiano e forse arriva pure il governatore della California, Gavin Newsom. Il luogo è Barcellona, la data è dal 17 al 18 aprile. Ci saranno i campioni del socialismo e si prevede un viaggetto di Schlein. Cosa c’è di meglio che salire sul palco e alzare il pugno con Pedro? Equivale all’investitura da federatrice.