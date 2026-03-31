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Schlein e la corona di Sánchez
La segretaria del Pd a Barcellona per la mega festa socialista organizzata dal premier spagnolo, dal 17 al 18 aprile. Invitati anche Lula, Petro e il governatore della California, Gavin Newsom
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31 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 09:40 AM
Foto ANSA
Conte è il candidato in doppio pectore ma Schlein si fa incoronare da Pedro, Pedro, Pè (Sánchez). Il premier spagnolo, il Pedro amato da Elly sta organizzando una mega festa socialista nientemeno che con Lula, Petro, il presidente colombiano e forse arriva pure il governatore della California, Gavin Newsom. Il luogo è Barcellona, la data è dal 17 al 18 aprile. Ci saranno i campioni del socialismo e si prevede un viaggetto di Schlein. Cosa c’è di meglio che salire sul palco e alzare il pugno con Pedro? Equivale all’investitura da federatrice.
Se Paolo Mieli sceglie Conte (il suo editoriale di ieri sul Corriere, a favore del candidato in doppio pectore, ha terremotato il Pd), Elly ricorre al Pedro straniero. E’ sotto attacco: Bindi propone la carta coperta (Bersani) Dario Franceschini canta ancora Biancofiore con Casini. Non resta che la Spagna. Le primarie del centro sinistra sono già una crema, catalana.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio
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