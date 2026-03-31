Leadership e nucleare. I due elementi per capire come finisce la guerra in Iran
Come si porta via l’uranio e con chi negoziare nel regime. Minacce, piani e segnali sulle decisioni che deve ancora prendere Donald Trump
President Donald Trump arrives on Air Force One, Wednesday, March 18, 2026, at Dover Air Force Base, Del., to attend the casualty return for the six crew members of an Air Force refueling aircraft who died when their plane crashed in western Iraq while supporting operations against Iran. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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Micol Flammini è giornalista del Foglio. Scrive di Europa, soprattutto orientale, di Russia, di Israele, di storie, di personaggi, qualche volta di libri, calpestando volentieri il confine tra politica internazionale e letteratura. Ha studiato tra Udine e Cracovia, tra Mosca e Varsavia e si è ritrovata a Roma, un po’ per lavoro, tanto per amore. Nel Foglio cura la rubrica EuPorn, un romanzo a puntate sull'Unione europea, scritto su carta e "a voce". E' autrice del podcast "Diventare Zelensky". In libreria con "La cortina di vetro" (Mondadori)