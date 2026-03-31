Leadership e nucleare. I due elementi per capire come finisce la guerra in Iran

Il regime metterà sempre la propria sopravvivenza prima di qualsiasi scelta e fino a questo momento, la valutazione è che sia più semplice resistere con la guerra e la distruzione che dopo un accordo alle condizioni americane. Come garanzia per la propria sopravvivenza, il regime ha sviluppato il suo programma nucleare ed è arrivato ad arricchire l’uranio al 60 per cento, facilmente convertibile al 90 per cento, quanto basta per produrre delle armi nucleari. Fra le richieste degli Stati Uniti, lo smantellamento del programma nucleare a uso militare è al primo posto. A giugno dello scorso anno, Israele eliminò gli ingegneri che lavoravano nei laboratori in cui si portava avanti il progetto atomico. Gli esperti israeliani dicono che la guerra dei Dodici giorni e questa, che ormai procede da un mese, hanno rimandato indietro il programma nucleare della Repubblica islamica dell’Iran di anni, ma finché nelle mani degli iraniani rimarranno i quattrocentosessanta chili di uranio arricchito al sessanta per cento, il progetto di Teheran di dotarsi della Bomba rimarrà in piedi. Tutto si può ricostruire, l’Iran potrà chiedere anche ai suoi alleati di rifornirlo delle centrifughe necessarie, quindi fino a quando l’uranio rimarrà in Iran, anche se fra anni, il progetto potrà ripartire. Per questo, secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando di mandare i soldati per portare via gli oltre quattrocento chili di uranio, che si trovano, principalmente, in un tunnel presso il complesso di Isfahan e in un deposito di Natanz, e sono probabilmente contenuti in decine di cilindri speciali “simili a bombole da sub”. Per portarli via, dei soldati molto esperti dovrebbero inserirli in contenitori speciali e farlo sotto il fuoco nemico. Non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti rimuovono uranio da un paese straniero, ma finora si è trattato di contesti pacifici, come in Kazakistan nel 1994 o in Georgia nel 1998. “Dal punto di vista puramente militare è possibile, ma molto difficile, richiederà molto tempo e avrà un costo elevato in termini di vite umane da entrambe le parti”, dice Sima Shine, ex capo della sezione Ricerca e valutazione del Mossad e oggi ricercatrice presso l’Inss di Tel Aviv.