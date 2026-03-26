La Cina fa come la Russia

Alcune di queste persone sarebbero state reclutate da Francia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia. Funzionari e semplici dipendenti avrebbero ricevuto diverse migliaia di euro per passare informazioni al Guoanbu, con la scusa di offerte di lavoro che poi si trasformavano in richieste di “dossier” o resoconti di riunioni – che spesso avevano a che fare con informazioni riservate o top secret: “Gli scambi portavano rapidamente a un’offerta per scrivere rapporti pagati tra i 700 e i mille euro per circa tre pagine”. Già lo scorso anno il servizio d’intelligence interno britannico, l’MI5, aveva messo in allarme sul reclutamento alla luce del sole da parte dello spionaggio cinese tramite social come Linkedin. La capacità di penetrazione dei servizi cinesi dentro alle istituzioni in Europa è ormai sorprendentemente simile a quello russo, forse perfino più efficace nel reclutamento, perché Pechino non è considerata una minaccia diretta, a differenza del Cremlino. Quelle su Linkedin sono operazioni di spionaggio a basso costo, che si accompagnano alle infiltrazioni informatiche: solo la scorsa settimana l’Ue ha imposto sanzioni contro due aziende cinesi (Integrity Technology Group e Anxun Information Technology) legate a cyberattacchi che hanno colpito infrastrutture critiche europee e oltre 65.000 dispositivi tra il 2022 e il 2023.