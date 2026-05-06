Xi Jinping raffina petrolio e ambiguità

Oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. E’ la prima visita di Araghchi nella capitale cinese dall’inizio della guerra, e non si tratta di una visita bilaterale di cortesia. Diversi analisti cinesi ne parlano esplicitamente come di un incontro per coordinare la posizione iraniana con Pechino prima del confronto con Washington. Tra poco più di una settimana, infatti, il presidente americano Donald Trump atterrerà in Cina per l’atteso vertice con il leader cinese Xi Jinping, già rinviato il mese scorso a causa della guerra in Iran. Sia per la Casa Bianca sia per il Zhongnanhai la relazione diretta fra Trump e Xi, quella che dovrebbe congelare almeno in parte il conflitto commerciale tra le prime due economie del mondo, ha la priorità sull’agenda globale. L’Iran però si inserisce come un elemento di instabilità e disturbo. Una fonte cinese vicina ai negoziati ha detto ieri alla Cnn che Trump avrebbe interesse a visitare la Cina dopo aver “chiuso” il dossier iraniano, così da proiettare un’immagine di forza. Ma se dovesse colpire l’Iran dopo una visita a Pechino, la percezione sarebbe che la Cina abbia abbandonato Teheran – con conseguenze pessime per l’immagine e la reputazione di una Repubblica popolare che garantisce sviluppo e “prosperità comune” ai suoi partner. Un segnale su questo è arrivato ieri dal ministero del Commercio di Pechino.

Dopo averlo a lungo minacciato, per la prima volta il ministero del Commercio ha ordinato alle aziende cinesi di non conformarsi alle sanzioni americane contro cinque raffinerie accusate di acquistare petrolio iraniano, attivando per la prima volta la cosiddetta “blocking rule” introdotta nel 2021. Nel linguaggio burocratico cinese, la misura è stata giustificata come una difesa della “sovranità, della sicurezza e dello sviluppo”, e come risposta a quella che Pechino considera un’applicazione extraterritoriale illegittima del diritto americano. Finora la Cina aveva in qualche modo aderito alle sanzioni americane, non ufficialmente, ma lasciando che le sue aziende si proteggessero senza sfidare i blocchi di Washington. Ora la posizione di Pechino però diventa più rigida e formale, in quella che secondo diversi analisti è una fase “più assertiva” della politica economica cinese, che nel pieno della crisi iraniana, e prima di accogliere Araghchi e Trump – e forse il presidente della Federazione russa Vladimir Putin entro giugno – decide di mandare un messaggio sul suo diritto di commercio diretto con l’Iran.