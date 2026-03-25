Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l’Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente

Donald Trump ha detto: “L’Iran ci ha fatto un regalo di grande valore economico, legato a Hormuz. Credo che porremo fine alla guerra, ma non posso dirlo con certezza”. Nessuno però si aspetta che avverrà davvero. Secondo il tempo scandito dal presidente americano, fra tre giorni arriverà un accordo con la Repubblica islamica dell’Iran. Il conto alla rovescia è vuoto, non contempla lo scorrere del tempo e in Israele, che vive come se la guerra fosse appena incominciata, le parole di Trump si accompagnano con una delle raccomandazioni che il primo ministro Levi Eshkol faceva spesso ai suoi collaboratori: “Non datevi mai degli ultimatum”. E’ stato il giornalista Nadav Eyal a ricordare cosa diceva l’ex premier. Questo tempo sospeso gira attorno a Hormuz, ma per ora il conto alla rovescia di Trump è soltanto una pausa non dai bombardamenti, che continuano come se la diplomazia non si fosse mai mossa, ma dal momento delle decisioni importanti. Il Wall Street Journal ha raccontato che giovedì scorso, all’alba, i ministri degli Esteri di Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si sono riuniti a Riad alla ricerca di una via diplomatica per mettere fine alla guerra in Iran. Durante la riunione, i ministri si sarebbero accorti di non avere nessuno con cui parlare nella Repubblica islamica dell’Iran, fino a quando l’intelligence egiziana non è riuscita ad aprire un canale di comunicazione con il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La notizia dei quattro ministri riuniti a Riad è arrivata a Donald Trump dopo che aveva lanciato il suo ultimatum. Per il presidente americano un ultimatum non è scolpito nella pietra, è solito ritirare, dimenticare e così è accaduto ancora una volta. Nella riunione dei ministri degli Esteri a Riad, però, c’erano i rappresentanti di quattro paesi che hanno gradi di vicinanza diversa agli Stati Uniti. Quello con il legame più forte è l’Arabia Saudita. Fra i quattro ministri, probabilmente, le posizioni non erano neppure allineate: da una parte l’egiziano e il turco che premono per la fine della guerra; dall’altra il saudita e il pachistano al traino, tentati invece da una soluzione diversa che porti al colpo più duro possibile contro la Repubblica islamica.

Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un ruolo nella guerra sin dall’inizio e la sua posizione si è rivelata straordinariamente simile a quella di Israele. Quando il presidente americano Donald Trump, a gennaio, scriveva ai manifestanti iraniani che “l’aiuto stava arrivando” e iniziava a inviare la sua “big beautiful armada”, erano gli israeliani e i sauditi a caldeggiare un intervento americano non immediato: l’armata mandata da Trump era sì “grande” ma ancora non abbastanza. Una volta schierate in mare ben tre portaerei americane, i sauditi e gli israeliani erano concordi, in sedi molto separate, nel dire che un ritiro degli Stati Uniti dopo un tale dispiegamento di forze sarebbe stato un danno per tutto il medio oriente, perché al regime sarebbe arrivato il messaggio che con le sue minacce era riuscito ad allontanare gli americani. Mohammed bin Salman aveva detto a Trump che il rischio di non attaccare l’Iran era più alto del rischio di attaccarlo. E la guerra è iniziata.