La guerra contro l'Ucraina 2014-2022-2026

Dodici anni di guerra di Putin e il mondo salvato dagli ucraini. Uno speciale in difesa di Kyiv

Oggi trovate nel Foglio uno speciale sull’anniversario che non avremmo mai voluto celebrare. “Dodici anni di guerra” è il titolo dell’intervista al generale Philip Breedlove sull’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina. Troverete anche: un racconto di Dnipro, con una conversazione con il sindaco, di Micol Flammini; un ritratto di Volodymyr Zelensky di Kristina Berdynskykh; un’analisi di quanto la Nato abbia bisogno dell’Ucraina, e non viceversa, di Nona Mikhelidze; un’intervista ad Anne Applebaum di Paola Peduzzi; un approfondimento su Papa Leone e l’Ucraina di Matteo Matzuzzi; e tre saggi di autori internazionali: Marci Shore sull’abisso nichilista di Trump e Putin; Anna Schor-Tschudnowskaja sul senso per la violenza dei (giovani) russi; e un discorso commovente di Serhiy Zhadan, che è un poeta e pensa il futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

