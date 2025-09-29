Cosa c'entra Tony Blair con il piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza

L'ex primo ministro britannico è emerso come un attore chiave nella pianificazione qualora venisse finalmente firmato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il progetto in 2o punti

Tre decenni, cinque presidenti americani e innumerevoli diplomatici esauriti sono passati da quando Tony Blair ha affrontato per la prima volta il conflitto israelo-palestinese come nuovo primo ministro britannico ambizioso, mondano ed estremamente sicuro di sé nel 1997. Ed eccolo di nuovo qui. Blair, 72 anni, è emerso come figura chiave nella pianificazione della ricostruzione e della governance della Striscia di Gaza, qualora venisse finalmente firmato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, secondo quanto riferito da funzionari israeliani e statunitensi vicini alle discussioni. Un piano d'azione postbellico per Gaza, elaborato in gran parte da Blair, un fedele sostenitore della politica di centro-sinistra, è stato ampiamente accolto dal presidente Donald Trump ed è stato discusso alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo funzionari diplomatici in medio oriente che hanno familiarità con le questioni e che, come altri citati in questo articolo, hanno parlato a condizione di anonimato.

Il progetto di Blair si riflette nel piano di pace in 2o punti dell'Amministrazione Trump per Gaza, pubblicato oggi dalla Casa Bianca, compresa la sua visione di un “nuovo organismo internazionale” che amministri Gaza in via transitoria. Secondo funzionari diplomatici che hanno familiarità con il progetto di Blair, l'Autorità Internazionale di Transizione di Gaza sarebbe composta da esperti internazionali, funzionari delle Nazioni Unite e rappresentanti palestinesi e arabi. Tale autorità supervisionerebbe un gruppo esecutivo di amministratori e tecnocrati palestinesi che sarebbero responsabili della gestione quotidiana della Striscia.

Lo stesso Blair potrebbe essere chiamato a diventare il primo leader dell'autorità internazionale di transizione, responsabile delle decisioni strategiche e diplomatiche di ampio respiro e del coordinamento degli stati arabi del Golfo che dovrebbero finanziare gran parte dello sforzo di ricostruzione. Questa possibilità sta causando costernazione tra molti palestinesi, che ricordano Blair soprattutto come coautore della guerra in Iraq e come figura che nella sua lunga carriera si è sempre schierata al fianco di Israele. Il ritorno di Blair al centro delle manovre mediorientali è un nuovo capitolo significativo nella sua relazione con la regione. Ha affrontato il conflitto come primo ministro britannico, inviato delle Nazioni Unite, consulente privato e mediatore ombra, rifiutandosi di abbandonare una lotta irrisolvibile che ha sfinito innumerevoli altri capi di stato e diplomatici. “Ha sempre avuto un angolo del suo cuore dedicato al progetto incompiuto di placare questo conflitto”, ha dichiarato sabato in un'intervista l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak, eletto all'inizio del primo mandato di Blair. “È come se non se ne fosse mai andato”.

La ricomparsa di Blair nel vortice dei negoziati su Gaza non è una sorpresa per chi ha seguito la sua carriera. A partire dal suo ruolo negli accordi del Venerdì Santo del 1998 che hanno posto fine alle violenze settarie nell'Irlanda del Nord all'inizio del suo mandato, Blair ha affrontato i conflitti più spinosi, tra cui la mobilitazione degli alleati della Nato per un intervento militare in Kosovo un anno dopo. “C'è un tratto forte nella sua personalità, questa enorme fiducia nella sua capacità di risolvere i problemi più difficili del mondo”, ha affermato il giornalista britannico e biografo di Blair John Rentoul. “È disposto a parlare con chiunque. Uno dei suoi punti di forza è che non si lascia influenzare dai sentimenti quando lavora con persone che i suoi amici liberali detestano, come Trump e Netanyahu”.

Blair è rimasto ben noto a tutti gli attori politici di Gerusalemme e Ramallah, ma non è universalmente amato. Per i suoi sostenitori (e ne ha molti in Israele), è un mediatore fidato che potrebbe essere in grado di costringere Netanyahu ad accettare alcune condizioni – come il coinvolgimento palestinese nell'amministrazione di Gaza – che faranno infuriare i falchi israeliani. “Gli israeliani non riescono ad accettare facilmente l'idea che l'Autorità palestinese abbia un ruolo”, ha detto Barak. “Questo potrebbe essere in qualche modo modificato avendo qualcuno come Blair nel mezzo. Lo rispettano”. Tra i palestinesi, tuttavia, la reputazione di Blair è molto più controversa. Blair ha mantenuto la tradizionale posizione britannica di fermo sostegno a Israele, ma ha chiesto una soluzione permanente negoziata al conflitto che vedrebbe una Palestina indipendente coesistere con un Israele sicuro.

Ma i critici palestinesi sostengono che si sia costantemente schierato a favore di Israele e che i suoi molti anni di attenzione alla questione non abbiano contribuito in modo significativo a promuovere la soluzione dei due stati da lui sostenuta. Ha rifiutato di fare ciò che il primo ministro britannico Keir Starmer ha fatto la scorsa settimana, riconoscendo formalmente i territori palestinesi come stato sovrano.

Per molti, l'idea che Blair possa assumere qualsiasi tipo di incarico governativo a Gaza è irritante, soprattutto considerando il suo ruolo nell'avvio dell'invasione dell'Iraq nel 2003 insieme al presidente George W. Bush, basata su false segnalazioni relative alle armi di distruzione di massa irachene. Anche il ruolo storico della Gran Bretagna nell'amministrazione della regione sotto il mandato della Società delle Nazioni negli anni precedenti alla formazione di Israele non aiuta. “Abbiamo già subito il colonialismo britannico”, ha affermato Mustafa Barghouti, segretario generale dell'Iniziativa Nazionale Palestinese. “Qui ha una reputazione negativa. Se si nomina Tony Blair, la prima cosa che viene in mente alla gente è la guerra in Iraq”.

Un diplomatico che conosce bene l'impegno di Blair ha affermato che i funzionari dell'Autorità Palestinese hanno “accettato” le sue proposte. Ma Mahmoud Habbash, consigliere senior del presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, ha affermato che nessuno ha consultato l'organismo. “Non abbiamo bisogno di un altro rappresentante”, ha affermato Habbash. “L'unica parte in grado di amministrare Gaza è il governo palestinese e nient'altro”. L'ufficio di Netanyahu ha rifiutato di commentare le proposte di Blair. Ma un funzionario israeliano che ha familiarità con le discussioni ha detto che le idee hanno ottenuto sostegno all'interno della cerchia ristretta di Netanyahu. “Trump ha incorporato alcune delle idee di Blair nel suo piano di pace in 21 punti”, ha affermato il funzionario. “Deve essere qualcuno accettabile per tutte le parti. Gli israeliani apprezzano molto Tony Blair”. Anche i rapporti personali di Blair con Netanyahu sono cordiali, secondo chi li ha visti insieme. “Si capisce sempre quando c'è tensione in una stanza, e con Blair e Bibi si capiva che andavano d'accordo”, ha affermato un ex membro del team di Blair ai tempi del Quartetto delle Nazioni Unite, usando il soprannome di Netanyahu.

Blair ha promosso molte delle idee sin dall'inizio della guerra, scoppiata dopo l'attacco di Hamas alle città israeliane il 7 ottobre 2023. È noto che si è consultato spesso con il genero di Trump, Jared Kushner, interlocutore chiave sia con il consigliere di Netanyahu Ron Dermer che con i leader dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. In passato si era già parlato di un suo possibile ruolo di leadership nel dopoguerra. All'inizio della primavera, i documenti distribuiti da americani e israeliani che elaboravano i piani per la Gaza Humanitarian Foundation – il programma di aiuti alimentari sostenuto da Stati Uniti e Israele avviato a maggio – indicavano Blair come figura di spicco, potenzialmente anche presidente, di un comitato internazionale che avrebbe supervisionato e dato credibilità all'iniziativa. I pianificatori hanno affermato che lui e il personale del suo Tony Blair Institute for Global Change hanno partecipato a una serie di incontri con il gruppo prima di ritirarsi definitivamente dal controverso progetto.

Le notizie riportate dai media durante l'estate hanno anche indicato Blair e il suo istituto come partecipanti a quella che è diventata una controversa pianificazione postbellica che includeva una proposta di trasferire gran parte della popolazione di Gaza in altri paesi. L'istituto ha successivamente affermato di aver partecipato solo in “modalità di ascolto”. Qualunque sarà la posizione futura di Blair, insieme ad altre disposizioni chiave, deve ancora essere definita, secondo un diplomatico della regione che ha familiarità con le recenti discussioni. Uno dei punti più controversi rimane il ruolo che l'Autorità Palestinese svolgerà a Gaza una volta che Hamas sarà fuori dal potere. Netanyahu ha insistito affinché l'Autorità non abbia alcun ruolo, mentre Abbas si è opposto a qualsiasi autorità di governo non palestinese nell'enclave. Ma il piano di Blair stabilisce esplicitamente che nessun abitante di Gaza sarà costretto a lasciare la Striscia e che l'obiettivo finale di un'autorità di transizione è quello di trasferire il potere a un'Autorità Palestinese “riformata e rafforzata” come parte, alla fine, di uno stato palestinese indipendente.

Le proposte di Blair sono solo uno dei progetti avanzati da diverse parti, tra cui un progetto di ricostruzione da 53 miliardi di dollari approvato dalla Lega Araba. A febbraio Trump ha affermato che i palestinesi dovrebbero lasciare Gaza mentre gli Stati Uniti interverrebbero per ricostruirla come la “Riviera del medio oriente”, anche se recentemente non ha ribadito questa idea. “Ci sono ancora molti aspetti importanti da risolvere; tutto può ancora succedere”, ha affermato il diplomatico. “Ma non c'è dubbio che le idee (di Blair) abbiano ricevuto molta più attenzione negli ultimi mesi. È quello che tutti stanno osservando”. Blair ha messo tutto il peso della sua carica di primo ministro nel processo di pace quasi immediatamente dopo il suo insediamento, schierandosi a favore dei negoziati di Oslo in corso e poi sostenendo i colloqui tra Barak e il leader dell'Olp Yasser Arafat mediati dal presidente Bill Clinton a Camp David. Qualche anno dopo, gli è stato riconosciuto il merito di aver spinto un riluttante Bush a proporre la “road map”, un calendario per la creazione di uno Stato palestinese che non ha portato a nulla.

Il giorno in cui Blair ha lasciato l'incarico nel 2007, ha firmato come inviato speciale del "Quartet", un organismo di coordinamento sponsorizzato dall'Onu composto da Stati Uniti, Russia, Nazioni Unite e Unione europea. Ha anche lanciato la sua società di consulenza ed è diventato senior advisor di JPMorgan Chase, suscitando critiche per aver mescolato diplomazia e affari. Da allora, il suo istituto è rimasto attivo in tutta la regione, lavorando per la pace, secondo i suoi sostenitori, o per il profitto, secondo i suoi critici. “Pensavo che a questo punto avrebbe rinunciato a tutto questo”, ha detto Rentoul. “Ma non ha rinunciato all'idea di poter risolvere cose che nessun altro può risolvere”.

Hanno collaborato Karen DeYoung da Washington e Miriam Berger da Jaffa, Israele

Copyright Washington Post