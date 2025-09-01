Il piano postbellico per Gaza prevede la ‘rilocazione volontaria' dell'intera popolazione

L'Amministrazione Trump e i partner internazionali discutono delle proposte per costruire la "Riviera del medio oriente". Una di queste potrebbe stabilire il controllo statunitense nel territorio e pagare i gazawi per andarsene

Un piano per il periodo postbellico a Gaza, che circola all'interno dell'Amministrazione Trump e ispirato alla promessa del presidente americano di "prendere il controllo" dell'enclave, prevederebbe di trasformarla in un territorio amministrato dagli Stati Uniti per almeno dieci anni, durante i quali verrebbe trasformata in una scintillante località turistica e in un polo manifatturiero e tecnologico ad alta tecnologia. Il prospetto di 38 pagine, visionato dal Washington Post, prevede almeno una rilocazione temporanea dell'intera popolazione di Gaza — oltre 2 milioni di persone — attraverso quella che viene definita una partenza “volontaria” verso un altro Paese, oppure attraverso il trasferimento in zone ristrette e protette all'interno dell'enclave, durante la fase di ricostruzione.

A coloro che possiedono terreni verrebbe offerto un gettone digitale da parte del fondo fiduciario, in cambio dei diritti per riqualificare la propria proprietà. Questo gettone potrebbe essere utilizzato per finanziare una nuova vita altrove oppure, in futuro, riscattato per ottenere un appartamento in una delle sei-otto nuove “città intelligenti alimentate da intelligenza artificiale” che verrebbero costruite a Gaza. Ogni palestinese che decidesse di lasciare la Striscia riceverebbe un pagamento in contanti di 5.000 dollari, oltre a sussidi per coprire quattro anni di affitto in un altro luogo e un anno di cibo.

Il piano stima che ogni partenza individuale da Gaza farebbe risparmiare al fondo fiduciario 23.000 dollari, rispetto al costo dell'alloggio temporaneo e dei servizi di "sostegno vitale" nelle zone protette per coloro che decidessero di restare. Chiamata Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, o GREAT Trust, la proposta è stata sviluppata da alcuni degli stessi israeliani che hanno creato e avviato la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) — sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele — che attualmente distribuisce cibo all’interno dell’enclave. La pianificazione finanziaria è stata curata da un team che lavorava all'epoca per la Boston Consulting Group. Persone a conoscenza della pianificazione del fondo fiduciario e delle deliberazioni dell’amministrazione riguardo al dopoguerra a Gaza hanno parlato di questo argomento delicato a condizione di rimanere anonime. La Casa Bianca ha rinviato le domande al Dipartimento di Stato, che ha rifiutato di commentare. La Boston Consulting Group ha dichiarato che il lavoro sul piano fiduciario non era stato espressamente approvato e che due partner senior, che avevano guidato la modellazione finanziaria, sono stati successivamente licenziati.

Mercoledì, Trump ha tenuto un incontro alla Casa Bianca per discutere idee su come porre fine alla guerra — ormai vicina al secondo anniversario — e su quali saranno i prossimi passi. Tra i partecipanti c'erano il Segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato presidenziale speciale Steve Witkoff, l'ex primo ministro britannico Tony Blair — il cui parere sul futuro di Gaza è stato richiesto dall'amministrazione — e il genero di Trump, Jared Kushner, che si è occupato di gran parte delle iniziative presidenziali in Medio Oriente durante il primo mandato e ha interessi privati estesi nella regione. Non è stata pubblicata alcuna sintesi dell'incontro né sono state annunciate decisioni di politica ufficiale, anche se Witkoff ha dichiarato la sera precedente alla riunione che l’amministrazione disponeva di "un piano molto completo".

Piani concorrenti per Gaza

Le proposte per il “giorno dopo” la fine della guerra a Gaza si sono moltiplicate quasi dal primo giorno del conflitto, scoppiato il 7 ottobre 2023, quando i militanti di Hamas hanno invaso il sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo circa 250 ostaggi. Con la risposta militare israeliana che ha progressivamente ridotto l’enclave in macerie, sfollando centinaia di migliaia di persone, provocando oltre 60.000 morti palestinesi e lasciando quasi mezzo milione di persone in condizioni di fame catastrofica, secondo quanto riportato da un osservatorio globale delle crisi, centri studi, accademici, organizzazioni internazionali, governi e singoli individui hanno proposto diverse modalità per riabilitare e governare Gaza. All’inizio della guerra, in Israele sono emerse proposte per creare zone libere da Hamas o “bolle” sotto protezione militare israeliana a Gaza, dove i palestinesi avrebbero potuto ricevere aiuti umanitari e iniziare gradualmente ad autogovernarsi con il progredire della fine del conflitto.

A gennaio, meno di una settimana prima dell’insediamento di Trump, l’allora Segretario di Stato Antony Blinken ha presentato il piano dell’amministrazione Biden per la transizione verso uno Stato palestinese. Tale piano prevedeva un’“amministrazione ad interim” per Gaza, sotto la supervisione delle Nazioni Unite, con la sicurezza garantita da palestinesi selezionati e “nazioni partner” non specificate, che alla fine avrebbero ceduto il potere a un’Autorità Palestinese riformata. Anche l’Autorità Palestinese, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti hanno proposto dei piani. In un vertice di marzo, i leader arabi hanno approvato la proposta egiziana, che prevede la formazione di un governo tecnico per Gaza, composto da funzionari dell’Autorità Palestinese, con finanziamenti da parte degli Stati del Golfo Persico. Oltre alla possibilità di schierare forze di pace arabe, funzionari del Cairo hanno dichiarato che membri della forza di polizia di Gaza, in gran parte smantellata, stanno ricevendo addestramento in Egitto per garantire la sicurezza una volta che Hamas sarà disarmato.

Sia Israele sia gli Stati Uniti — gli unici Paesi che abbiano parlato pubblicamente della possibilità di rilocare temporaneamente i gazawi fuori da Gaza — hanno respinto la proposta araba. Anche i contractor americani della sicurezza che lavorano per la GHF hanno discusso con Israele e potenziali partner umanitari un piano che prevedrebbe la bonifica di Gaza da ordigni inesplosi e macerie, e la creazione di zone sicure in cui i palestinesi possano vivere temporaneamente come parte di un piano di ricostruzione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha mai offerto una visione chiara per il futuro di Gaza, se non per ribadire che Hamas deve essere disarmato e che tutti gli ostaggi devono essere restituiti. Ha affermato che Israele deve mantenere il controllo della sicurezza sull’enclave e ha rifiutato qualsiasi forma di governo futuro da parte dell’Autorità Palestinese, con sede in Cisgiordania, così come ha respinto la prospettiva di uno Stato palestinese. Israele, che dichiara di controllare ora il 75% dell’enclave, ha approvato una nuova offensiva per prenderne il controllo completo.

Membri dell’ala estrema destra del governo Netanyahu hanno proposto un’occupazione permanente di Gaza da parte di Israele. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che ha chiesto l’annessione e la ri-colonizzazione israeliana di Gaza, ha dichiarato in una conferenza stampa di giovedì: “Israele deve avere il controllo totale dell’intera Striscia, per sempre. Annetteremo una fascia di sicurezza e apriremo le porte di Gaza per l’emigrazione volontaria.” Nelle ultime settimane, Netanyahu ha affermato di avere l’intenzione di prendere il controllo di una Gaza libera da Hamas, ma ha anche detto: “Non vogliamo tenerla.”

Alla ricerca di Paesi terzi ospitanti

Rimuovere i palestinesi da Gaza — attraverso persuasione, compensazione o forza — è stato oggetto di dibattito nella politica israeliana fin da quando Gaza è stata sottratta al controllo egiziano e occupata da Israele durante la guerra del 1967. Coloni israeliani vissero accanto ai palestinesi fino al 2005, quando un accordo di pace impose il loro ritiro. Il ritiro totale di Israele portò a una lotta di potere tra l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e Hamas, che riuscì a prendere il controllo della Striscia dopo aver ottenuto la maggioranza parlamentare nelle elezioni del 2006 — le ultime elezioni tenute nell'enclave. Questo status quo instabile è perdurato attraverso numerosi brevi scambi di fuoco tra Israele e Hamas, fino all’attacco del 2023, quando migliaia di miliziani hanno oltrepassato la barriera di sicurezza israeliana che circonda Gaza su tutti i lati tranne che per il ristretto confine meridionale con l’Egitto, sopraffacendo basi dell’esercito israeliano e massacrando civili.

Israele, ha affermato Netanyahu, “sta parlando con diversi Paesi” per accogliere i gazawi rilocati. Sono stati citati come opzioni potenziali: Libia, Etiopia, Sudan del Sud, Indonesia e Somaliland. Tutti, eccetto l’Indonesia — che in precedenza aveva dichiarato che avrebbe temporaneamente accolto alcune migliaia di palestinesi in cerca di lavoro o cure mediche — si trovano in Africa e versano a loro volta in situazioni di conflitto o privazione civile. La Libia è governata da due governi rivali che si sono spesso scontrati militarmente, mentre l’Etiopia è stata coinvolta in una guerra civile intermittente e in conflitti con i Paesi vicini. Israele, che ha limitato gli aiuti umanitari a Gaza, ha dichiarato questo mese che invierà aiuti medici e altri rifornimenti al Sudan del Sud. Nessun Paese ha riconosciuto il Somaliland, ex protettorato britannico che ha dichiarato unilateralmente l’indipendenza dalla Somalia devastata dalla guerra nel 1991. Dopo che i suoi leader hanno offerto di accogliere gazawi rilocati in cambio del riconoscimento della sovranità, Trump ha dichiarato ai giornalisti all’inizio del mese: “Ci stiamo lavorando in questo momento.”

Durante la sua campagna elettorale per le elezioni del 2024, Trump ha dichiarato che avrebbe posto fine rapidamente alla guerra a Gaza. Tuttavia, una volta tornato sull’argomento da presidente, ha parlato principalmente di come avrebbe utilizzato le sue competenze da costruttore immobiliare una volta che i gazawi fossero stati allontanati. “Ho guardato una foto di Gaza, sembra un enorme cantiere di demolizione,” ha detto Trump ai giornalisti mentre firmava una serie di ordini esecutivi nello Studio Ovale, due giorni dopo l’insediamento. “Deve essere ricostruita in modo diverso.” Gaza, ha aggiunto, “è un luogo fenomenale… sul mare, con il miglior clima. Va tutto bene. Si possono fare cose bellissime.”

Due settimane dopo, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con Netanyahu, Trump dichiarò che “gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza”. Descrivendo una “posizione di proprietà a lungo termine”, aggiunse che tutti coloro con cui aveva parlato amavano l’idea. “Ho studiato questa questione molto attentamente per mesi, l’ho analizzata da ogni angolazione,” disse Trump. “Non voglio fare lo spiritoso. Non voglio fare il furbo. Ma la Riviera del Medio Oriente, questa potrebbe diventare qualcosa di magnifico.” Netanyahu, sorridendo accanto a Trump, definì quella di Trump una “visione audace”, e affermò che Israele e Stati Uniti avevano una “strategia comune.” Più tardi, lo stesso giorno, in un’intervista con Fox News, gli fu chiesto se i residenti palestinesi di Gaza sarebbero potuti tornare dopo la ricostruzione. Trump rispose:

“No, non lo farebbero, perché avranno sistemazioni molto migliori altrove.” Nel giro di poche ore, Marco Rubio e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt cercarono di correggere il tiro. Parte della “proposta generosa” di Trump, disse Rubio, prevedeva che i palestinesi avrebbero avuto bisogno di un luogo dove vivere “temporaneamente” durante la fase di ricostruzione. Leavitt insistette sul fatto che: “Il presidente ha chiarito che devono essere rilocati temporaneamente fuori da Gaza.” Solo una settimana dopo, Trump tornò sull’argomento durante un incontro nello Studio Ovale con un visibilmente a disagio Re Abdullah II di Giordania. Riferendosi a Gaza, disse: “Con gli Stati Uniti al controllo di quel territorio, ci sarà stabilità in Medio Oriente per la prima volta. E i palestinesi, o le persone che attualmente vivono a Gaza, vivranno meravigliosamente in un altro luogo.”

Poco dopo la sua dichiarazione di febbraio di voler prendere il controllo di Gaza, Trump ha ripubblicato su Truth Social un video generato dall’intelligenza artificiale che mostrava la sua visione. Il video inizia con bambini che rovistano tra le macerie tra miliziani armati, ma rapidamente si trasforma in un paesaggio incantato con grattacieli scintillanti, spiagge incontaminate e denaro che piove dal cielo. Trump e Netanyahu appaiono a prendere il sole sulla costa di Gaza, e una statua dorata di Trump domina benevolmente una scena urbana pulita e animata.

Una canzone orecchiabile fa da colonna sonora: “Donald sta arrivando per liberarti / Porta gioia ovunque tu guardi. Niente più tunnel, niente più paura / Trump Gaza è finalmente qui.” A seguito dell’indignazione del mondo arabo e delle numerose accuse secondo cui qualsiasi trasferimento forzato violerebbe il diritto internazionale, Trump e Netanyahu hanno recentemente sottolineato che qualsiasi rilocazione postbellica dei gazawi sarebbe volontaria e, se i palestinesi lo desiderano, temporanea. Nel frattempo, Israele ha confinato la popolazione di Gaza, circa 2 milioni di persone, in una stretta fascia costiera nel sud, mentre prepara l’offensiva nel nord, a Gaza City.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, il 90% degli alloggi dell’enclave è stato distrutto. La questione di cosa fare con la popolazione di Gaza durante la ricostruzione, e chi governerà il territorio in futuro, rimane centrale, qualunque piano venga adottato. “La scala della distruzione è enorme e senza precedenti, anche per Gaza,” ha detto Yousef Munayyer, senior fellow all’Arab Center di Washington. “L’urgenza è estrema. Il livello del progetto di ricostruzione è estremo. E la questione politica è più incerta che mai.”

Riscoprire una nuova “Riviera”

La promessa di Trump, fatta a febbraio, di possedere e riqualificare Gaza ha rappresentato sia un semaforo verde sia una road map per un gruppo di imprenditori israeliani, guidati da Michael Eisenberg, un israelo-americano, e Liran Tancman, ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana. Secondo persone vicine al progetto, avevano già affidato il progetto GHF a esecutori e si erano spostati sul problema del dopoguerra, in consultazione con esperti finanziari e umanitari internazionali, investitori pubblici e privati, e anche alcuni palestinesi. Entro la primavera, un team con sede a Washington del Boston Consulting Group (BCG) — già assunto separatamente per lavorare con l’appaltatore principale del programma di distribuzione alimentare GHF — stava sviluppando piani dettagliati e modelli finanziari per il GREAT Trust. Eisenberg e Tancman hanno rifiutato di commentare per l’articolo. Una persona a conoscenza del piano ha riferito che il prospetto è stato completato ad aprile, con solo modifiche minime da allora, ma con ampie possibilità di adattamenti. “Non è un piano prescrittivo, ma esplora ciò che è possibile,” ha detto la fonte. “Il popolo di Gaza deve avere la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, come ha detto il presidente, e di avere una vita migliore".

Coloro che conoscono l'iniziativa, sia a Washington che in Israele, l’hanno paragonata agli amministrati fiduciari statunitensi delle isole del Pacifico dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ai ruoli di governance ed economici svolti nel dopoguerra dal generale Douglas MacArthur in Giappone e dal segretario di Stato George C. Marshall in Germania. Mentre i territori fiduciari del Pacifico erano amministrati dagli Stati Uniti con l'approvazione delle Nazioni Unite, è improbabile che l'ONU accetti una relazione simile per Gaza. Tuttavia, i promotori del trust sostengono che, secondo la dottrina del diritto internazionale consuetudinario di uti possidetis juris (dal latino: “come possiedi secondo la legge”) e le limitazioni all'autonomia palestinese previste dagli Accordi di Oslo del 1993, Israele ha il controllo amministrativo dei territori occupati e il potere di trasferirlo.

Come delineato nel documento del trust, Israele trasferirebbe “le Autorità e Responsabilità Amministrative su Gaza al GREAT Trust” tramite un accordo bilaterale USA-Israele, che “si evolverebbe” in un mandato fiduciario formale. Il piano prevede futuri investimenti da parte di “paesi arabi e altri”, che trasformerebbero l’accordo in una “istituzione multilaterale”. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno liquidato come mera retorica pubblica le dichiarazioni dei governi arabi, in particolare quelli del Golfo Persico, secondo cui sosterrebbero solo un piano postbellico che porti alla creazione di uno Stato palestinese.

Israele manterrebbe “diritti generali per soddisfare le sue esigenze di sicurezza” durante il primo anno del piano, mentre quasi tutta la sicurezza interna sarebbe fornita da contractor militari privati “occidentali” e “TCN” (cittadini di paesi terzi) non specificati. Il loro ruolo diminuirebbe gradualmente nel corso di un decennio, mentre forze di polizia “locali” addestrate prenderebbero il controllo. Il trust governerebbe Gaza per un periodo pluriennale stimato in 10 anni, “fino a quando un’entità politica palestinese riformata e deradicalizzata sarà pronta a subentrare.” Il documento non fa alcun riferimento all’eventuale creazione di uno Stato palestinese. L’entità di governo palestinese, non definita, secondo il piano “aderirà agli Accordi di Abramo”, l’iniziativa diplomatica promossa da Trump nel suo primo mandato che ha portato all’instaurazione di relazioni diplomatiche tra Israele e quattro stati arabi. Trump ha dichiarato di voler espandere tale successo prima della fine del suo secondo mandato.

Il piano descrive la posizione di Gaza come “crocevia” di quella che sarà una regione “filo-americana”, dando agli Stati Uniti accesso a risorse energetiche e minerali critici, e funzione di snodo logistico per il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa, annunciato per la prima volta durante l’amministrazione Biden ma interrotto a causa della guerra tra Israele e Gaza. La ricostruzione di Gaza partirebbe dalla rimozione delle macerie e degli ordigni inesplosi, seguita dalla ricostruzione delle infrastrutture e della rete elettrica. I costi iniziali verrebbero finanziati utilizzando come garanzia il 30% del territorio di Gaza che, secondo i pianificatori, è già di proprietà “pubblica” e passerebbe immediatamente al trust. “Questa è la parte più grande e semplice. Non c’è bisogno di chiedere a nessuno,” scrisse Tancman a margine di un documento del trust visionato dal Washington Post. “Ho paura a scriverlo,” rispose Eisenberg in una nota, “perché potrebbe sembrare un’espropriazione di terre.”

I “mega-progetti” finanziati da investitori includono la costruzione di una strada ad anello e di una linea tranviaria attorno al perimetro di Gaza, che i pianificatori chiamano con tono elogiativo “Autostrada MBS”, in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il cui appoggio a un’iniziativa del genere contribuirebbe notevolmente all’accettazione a livello regionale. Un’autostrada moderna nord-sud che attraversa il centro di Gaza porta il nome del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Un nuovo porto e un aeroporto verrebbero costruiti nell’estremo sud, con collegamenti terrestri diretti a Egitto, Arabia Saudita e Israele. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sostengono ufficialmente il piano egiziano per Gaza e la futura creazione di uno Stato palestinese, senza alcun segnale che abbiano approvato anche solo un elemento del piano del trust.

Il GREAT Trust prevede inoltre la realizzazione di un impianto di desalinizzazione dell’acqua e un impianto solarenel deserto del Sinai egiziano, che fornirebbero acqua ed elettricità a Gaza. Il confine orientale di Gaza con Israeleospiterebbe una zona industriale “intelligente”, con la presenza di aziende americane produttrici di veicoli elettricie data center regionali al servizio di Israele e dei paesi del Golfo Persico. Il litorale occidentale di Gaza sarebbe invece riservato alla cosiddetta “Trump Riviera di Gaza”, con “resort di livello mondiale” e la possibilità di costruire isole artificiali, simili a quelle a forma di palma costruite al largo della città emiratina di Dubai. Al centro dell’enclave, tra i resort sul mare e la zona industriale — che secondo il piano genererebbe un milione di posti di lavoro — verrebbero costruiti edifici residenziali alti fino a 20 piani, organizzati in sei-otto città “dinamiche, moderne e pianificate in modo intelligente grazie all’IA”. Le aree a uso misto includerebbero “abitazioni, commercio, industria leggera e altri servizi, tra cui cliniche e ospedali, scuole e altro ancora”, intervallati da aree verdi, compresi terreni agricoli, parchi e campi da golf.

Le famiglie gazawi che resterebbero, o che andrebbero via e poi tornerebbero dopo il completamento delle aree residenziali per riscattare i propri token fondiari, riceverebbero in proprietà nuovi appartamenti da 167 metri quadrati (1.800 piedi quadrati), che il piano valuta 75.000 dollari ciascuno.

Adil Haque, professore ed esperto di diritto dei conflitti armati presso la Rutgers University, ha affermato che qualsiasi piano che impedisca ai palestinesi di tornare alle proprie case, o che non fornisca adeguatamente cibo, assistenza medica e alloggi, sarebbe illegale — a prescindere da eventuali incentivi in denaro offerti per andarsene.

Abu Mohamed, un padre di 55 anni, ha dichiarato via WhatsApp da Gaza, sabato, che non se ne andrà mai, nonostante la situazione catastrofica. “Adesso vivo in una casa parzialmente distrutta a Khan Younis,” ha detto. “Ma potremmo ristrutturarla. Rifiuto di essere costretto ad andare in un altro Paese, musulmano o meno. Questa è la mia patria.”

Questo articolo è stato pubblicato dal Washington Post. Heba Farouk Mahfouz ha contribuito al reportage. La traduzione è stata realizzata con ChatGpt