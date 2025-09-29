Ecco il piano di Trump per la pace a Gaza

Washington propone la smilitarizzazione del territorio, la liberazione di ostaggi e prigionieri, l’arrivo di aiuti umanitari e una governance transitoria sotto supervisione globale: "Se entrambe le parti concordano con questa proposta, la guerra finirà immediatamente", dice la Casa Bianca

La Casa Bianca ha rilasciato un lungo piano lunedì che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, e che delinea piani per il futuro del territorio. In un comunicato ufficiale spiega che le condizioni includono molte proposte che sono state a lungo respinte da Israele e da Hamas.

Gaza sarà una zona deradicalizzata, libera dal terrorismo, che non rappresenta una minaccia per i suoi vicini.

Gaza sarà riqualificata a beneficio del popolo di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza.

Se entrambe le parti concordano con questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare un rilascio di ostaggi. Durante questo tempo, tutte le operazioni militari, incluse bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese, e le linee di battaglia rimarranno congelate fino a quando le condizioni non saranno soddisfatte per il ritiro completo e graduale.

Entro 72 ore dall’accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti.

Una volta che tutti gli ostaggi saranno rilasciati, Israele rilascerà 250 prigionieri con ergastolo più 1.700 abitanti di Gaza che sono stati detenuti dopo il 7 ottobre 2023, incluse tutte le donne e i bambini detenuti in quel contesto. Per ogni ostaggio israeliano le cui spoglie sono restituite, Israele rilascerà le spoglie di 15 abitanti di Gaza deceduti.

Una volta che tutti gli ostaggi saranno restituiti, i membri di Hamas che si impegnano alla coesistenza pacifica e al disarmo delle loro armi riceveranno amnistia. I membri di Hamas che desiderano lasciare Gaza avranno fornito un passaggio sicuro verso paesi riceventi.

All’accettazione di questo accordo, pieni aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Al minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con ciò che era incluso nell’accordo del 19 gennaio 2025 riguardante gli aiuti umanitari, inclusa la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricità, fognature), la riabilitazione di ospedali e panifici, e l’ingresso delle attrezzature necessarie per rimuovere macerie e aprire strade.

L’ingresso e la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza procederanno senza interferenze da parte delle due parti attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie, e la Mezzaluna Rossa, in aggiunta ad altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L’apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo implementato sotto l’accordo del 19 gennaio 2025.

Gaza sarà governata sotto la governance transitoria temporanea di un comitato palestinese tecnocratico e apolitico, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e dei comuni per il popolo di Gaza.

Questo comitato sarà composto da palestinesi qualificati ed esperti internazionali, con supervisione e controllo da parte di un nuovo organismo internazionale di transizione, il “Consiglio per la Pace,” che sarà guidato e presieduto dal Presidente Donald J. Trump, con altri membri e capi di Stato che saranno annunciati, incluso l’ex Primo Ministro Tony Blair.

Questo organismo stabilirà il quadro e gestirà il finanziamento per la riqualificazione di Gaza fino a quando l’Autorità Palestinese avrà completato il suo programma di riforme, come delineato in varie proposte, incluso il piano di pace del Presidente Trump del 2020 e la proposta saudita-francese, e potrà in modo sicuro ed efficace riprendere il controllo di Gaza. Questo organismo farà appello ai migliori standard internazionali per creare una governance moderna ed efficiente che serva il popolo di Gaza e sia favorevole ad attrarre investimenti.

Un piano di sviluppo economico di Trump per ricostruire e dare energia a Gaza sarà creato convocando un gruppo di esperti che hanno aiutato a dare vita ad alcune delle città moderne fiorenti miracolo in Medio Oriente. Molte proposte di investimento ben ponderate e idee di sviluppo entusiasmanti sono state elaborate da gruppi internazionali ben intenzionati, e saranno considerate per sintetizzare i quadri di sicurezza e governance per attrarre e facilitare questi investimenti che creeranno posti di lavoro, opportunità, e speranza per il futuro di Gaza.

Sarà istituita una zona economica speciale con tariffe preferenziali e tassi di accesso da negoziare con i paesi partecipanti.

Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, e coloro che desiderano lasciare saranno liberi di farlo e liberi di ritornare. Incoraggeremo le persone a restare e offriremo loro l’opportunità di costruire una Gaza migliore.

Hamas e altre fazioni concordano di non avere alcun ruolo nella governance di Gaza, direttamente, indirettamente, o in qualsiasi forma. Tutta l’infrastruttura militare, terroristica e offensiva, incluse gallerie e impianti di produzione di armi, sarà distrutta e non ricostruita. Ci sarà un processo di smilitarizzazione di Gaza sotto la supervisione di monitor indipendenti, che includerà il posizionamento permanente delle armi fuori uso attraverso un processo concordato di disarmo, e sostenuto da un programma di riacquisto e reintegrazione finanziato a livello internazionale, tutto verificato da monitor indipendenti. La Nuova Gaza sarà pienamente impegnata a costruire un’economia prospera e a una coesistenza pacifica con i suoi vicini.

Una garanzia sarà fornita da partner regionali per assicurare che Hamas, e le fazioni, rispettino i loro obblighi e che la Nuova Gaza non rappresenti alcuna minaccia per i suoi vicini o per il suo popolo.

Gli Stati Uniti lavoreranno con partner arabi e internazionali per sviluppare una Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) temporanea da dispiegare immediatamente a Gaza. L’ISF addestrerà e fornirà supporto a forze di polizia palestinesi verificate a Gaza, e consulterà con Giordania ed Egitto che hanno ampia esperienza in questo campo. Questa forza sarà la soluzione di sicurezza interna a lungo termine. L’ISF lavorerà con Israele ed Egitto per aiutare a mettere in sicurezza le aree di confine, insieme a nuove forze di polizia palestinesi addestrate. È critico prevenire l’ingresso di munizioni a Gaza e facilitare il rapido e sicuro flusso di beni per ricostruire e rivitalizzare Gaza. Un meccanismo di de-conflitto sarà concordato dalle parti.

Israele non occuperà o annetterà Gaza. Mentre l’ISF stabilisce controllo e stabilità, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno basandosi su standard, traguardi, e tempistiche legate alla smilitarizzazione che saranno concordate tra IDF, ISF, i garanti, e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di una Gaza sicura che non rappresenti più una minaccia per Israele, Egitto, o i suoi cittadini. Praticamente, l’IDF progressivamente consegnerà il territorio di Gaza che occupa all’ISF secondo un accordo che farà con l’autorità transitoria fino a quando saranno ritirati completamente da Gaza, salvo per una presenza di perimetro di sicurezza che rimarrà fino a quando Gaza non sarà adeguatamente sicura da qualsiasi minaccia terroristica risorgente.

Nel caso in cui Hamas ritardi o respinga questa proposta, quanto sopra, inclusa l’operazione di aiuti ampliata, procederà nelle aree libere da terrorismo consegnate dall’IDF all’ISF.

Un processo di dialogo interreligioso sarà stabilito basato sui valori della tolleranza e della coesistenza pacifica per provare a cambiare mentalità e narrazioni di palestinesi e israeliani enfatizzando i benefici che possono essere derivati dalla pace.

Mentre la riqualificazione di Gaza avanza e quando il programma di riforme dell’ANP è fedelmente portato avanti, le condizioni possono finalmente essere in atto per un credibile percorso verso l’autodeterminazione palestinese e la statualità, che riconosciamo come l’aspirazione del popolo palestinese.

Gli Stati Uniti stabiliranno un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico per una coesistenza pacifica e prospera.