Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump e discutere del piano in 21 punti per Gaza, elaborato dalll'Amministrazione americana. È la quarta volta che i due s'incontrano dall'insediamento del presidente americano. "Sono molto fiducioso" ha detto Trump ai cronisti che gli hanno chiesto delle prospettive di pace nella Striscia.