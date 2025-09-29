la diretta
Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta
Il leader israeliano a Washington a colloquio dal presidente americano per discutere di un piano per Gaza. "Sono molto fiducioso" dice il tycoon
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump e discutere del piano in 21 punti per Gaza, elaborato dalll'Amministrazione americana. È la quarta volta che i due s'incontrano dall'insediamento del presidente americano. "Sono molto fiducioso" ha detto Trump ai cronisti che gli hanno chiesto delle prospettive di pace nella Striscia.
