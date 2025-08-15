Putin e Trump in Alaska: le immagini della stretta di mano dopo l'atterraggio

L'arrivo dei due leader per il vertice sulla guerra in Ucraina all'aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage

Vladimir Putin e Donald Trump sono atterrati ad Anchorage, in Alaska, pochi minuti dopo le 21 ora italiana. L'incontro tra i due leader che discuteranno della guerra in Ucraina è iniziato con una stretta di mano. Sorridenti, Trump e Putin hanno camminato insieme fino a raggiungere la limousine americana che li attendeva all'aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson. Putin si è seduto sul sedile posteriore sulla sinistra, Trump alla sua destra. Insieme a loro, durante questo tragitto ci sono solo l'autista e un agente di sicurezza: un faccia a faccia tra i leader prima dell'inizio ufficiale del vertice, al quale partecipano anche i consiglieri dei due presidenti.