"La posta in gioco è alta", dice Trump che sull'incontro con Putin frena gli entusiasmi

La felpa di Lavrov, le bandiere ucraine, le prime dichiarazioni su Anchorage. Il capo della Casa Bianca decolla e dice: non sono qui per trattare per conto di Kyiv, ma per portare Putin e Zelensky al tavolo

I messaggi partono da subito: il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si presenta ad Anchorage, in Alaska con una felpa con su scritto: Urss (CCCP). Poi va davanti ai microfoni dei giornalisti per dire che i russi non si aspettano nulla, non sono in Alaska con delle aspettative ma per far capire la posizione russa, cosa che con l’Amministrazione Biden non è stato possibile fare.

Gli ucraini temono che la delegazione russa sia pronta per dare la solita lezioni di storia che da oltre tre anni impone come preambolo a qualsiasi negoziato. Prima di dare l’ordine di invadere l’intero territorio dell’Ucraina, il capo del Cremlino, Vladimir Putin, aveva scritto un saggio, "Sull'unità storica di russi e ucraini", in cui di fatto rivelava che non avrebbe permesso che l’Ucraina scegliesse da sola il proprio futuro, metteva in dubbio i confini del paese e dichiarava che russi e ucraini erano popoli inseparabili. Un anno dopo dalla pubblicazione, lanciò l'invasione totale. Il capo del Fondo russo per gli investimenti all’estero, Kirill Dmitriev, invece, annunciando il suo arrivo in Alaska ha riempito il suo profilo di X di immagini di bandiere russo-americane. Si è fatto intervistare dalla Cnn per dire che le possibilità di cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti sono tante e non vanno sprecate. Lavrov e Dmitriev portano due messaggi contrapposti, provocazione e offerta, fanno tutte e due parte dello stesso gioco diplomatico. Lungo la strada verso gli alberghi, la delegazione russa ha trovato una folla di manifestanti con le bandiere ucraine.

Sui social ha iniziato a girare un video proposto dai propagandisti di Mosca: due ballerini vestiti dei colori americani e russi che ballano sulle note di “Maybe I maybe you” degli Scorpions.

Nel frattempo, i giornalisti russi arrivati ad Anchorage, non avendo trovato posto negli alberghi e sono stati sistemati nell’edificio dell’Alaska Airlines Center, su brandine e con divisori riesumati dai tempi del Covid. Per le sanzioni, i russi in Alaska non possono usare il roaming, quindi sono dipendenti dal wi-fi e a causa del blocco alle chiamate imposto dalla Russia nei giorni scorsi su WhatsApp e Telegram, i contatti sono particolarmente difficili e ristretti.

Putin è partito ieri da Mosca e lungo il cammino ha fatto sosta a Magadan, città nell’estremo oriente della Russia. Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca scrivendo su Truth: “La posta in gioco è alta”. Dentro all'Air Force one il capo della Casa Bianca ha detto di non andare in Alaska per negoziare per conto di Kyiv, ma per portare Putin e Volodymyr Zelensky al tavolo e che nessun affare sarà possibile con Mosca finché la guerra non sarà risolta.

Prima del decollo del presidente americano, è stata pubblicata la lista dei nomi dei componenti della delegazione di Washington. Sono con Trump:

- il segretario di Stato Marco Rubio,

- l’inviato speciale ben noto ai russi Steve Witkoff,

- il segretario al Commercio Howard Lutnick,

- il direttore della Cia John Ratcliffe,

- il capo del Pentagono Pete Hegseth,

- il segretario al Tesoro Scott Bessent,

- la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt,

- la capo di gabinetto Susie Wise e suo vice Dan Scavino.

Manca l’inviato per l’Ucraina Keith Kellogg

La delegazione di Putin è composta da Lavrov, Dmitriev, il consigliere per la politica Estera ed ex ambasciatore negli Stati Uniti Yuri Ushakov, il ministro della Difesa Andrei Belousov, il ministro delle Finanze Anton Siluanov e Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino. Ieri Peskov ha detto che ad Anchorage non verrà firmato nulla.

