Come travolgere il sud del mondo con una nuova onda di democrazia

La democrazia è il sistema più “gentile” che sia mai stato inventato per governare gli uomini e le donne, il modo più rispettoso per esercitare il potere politico, per comandare ed essere obbediti, oltre che quello meglio in grado di dare voce ai singoli e diversi percorsi di vita e raccogliere il consenso intorno a decisioni che restano, irrimediabilmente e intrinsecamente, coercitive. Eppure, nonostante questo, la sua diffusione è lenta, si muove per “ondate e risacche”, negli ultimi due secoli e mezzo spesso determinate dalle guerre che, ciclicamente, hanno squassato il sistema internazionale (Huntington). Nell’articolo dedicato ieri al vertice virtuale dei capi di stato e di governo delle democrazie convocato da Joe Biden, Paola Peduzzi citava tra l’altro il dato, incoraggiante, diffuso nell’occasione da Freedom House, che attestava come la risacca democratica (ovvero la controffensiva dei dispotismi) sembri essere sul punto di esaurirsi. E non è da escludere che un esito positivo della guerra in Ucraina, ovvero la sconfitta della Russia di Putin e la fine dell’invasione, possano aprire una nuova stagione di democratizzazioni. Anche a essere ottimisti, però, una domanda occorre porsela: che cosa impedisce che un anelito universale come quello alla libertà si trasformi in quel sistema politico-istituzionale – la democrazia rappresentativa – che poi è il solo capace di tutelarla, sia pur con tutti i suoi limiti e mai in maniera definitiva (basti pensare ai fatti di Capitol Hill del 2021, a quelli di Brasilia di inizio anno e a quanto rischia di accadere in Israele).

