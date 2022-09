Non ci stancheremo, dicono i leader europei che non sottovalutano la minaccia russa

Al vertice Onu di New York l'Ue cerca di reclutare i paesi non allineati alla Russia. E già annuncia nuove sanzioni verso Mosca e aiuti all'Ucraina

Bruxelles. Mantenere la calma, non lasciarsi spaventare dalla minaccia nucleare, continuare a sostenere l’Ucraina e approfittarne per cercare di aumentare l’isolamento internazionale della Russia. La linea scelta dai leader dell’Unione europea ieri è stata quella di minimizzare il discorso con cui Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, l’intenzione di annettersi i territori ucraini occupati dopo referendum farsa e la possibilità di usare le armi nucleari se sarà minacciata l’integrità territoriale russa. “Il Cremlino annuncia la mobilitazione nella giornata internazionale per la pace, mentre all’assemblea generale dell’Onu i paesi lavorano per la cooperazione, la sicurezza e la prosperità”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: “Il sostegno dell’Ue per l’Ucraina rimarrà fermo”.