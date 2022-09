Umiltà e leadership, la grandezza della regina Elisabetta

In tempi difficili, ha assicurato la sopravvivenza della monarchia per almeno un’altra generazione. Quando la gente ha cominciato a chiedersi a cosa servissero i reali, lei ha dimostrato di saper stare alla guida di un regno

Questo testo è un adattamento di un capitolo del libro “Winners, and How They Succeed”, pubblicato nel 2016.