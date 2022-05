La bellezza degli ucraini che resistono

Gli ultimi tre mesi sono stati rivelatori. Un periodo per me illuminante sul mondo, sull’umanità e soprattutto su me stessa. Non faccio fatica ad ammettere quanto sia stata labile la mia partecipazione ai fatti del mondo, quanto poco mi sia interessata alla produzione politica, intellettuale, artistica dell’ultimo decennio. Un distacco doloroso che mi trascina da tempo verso un’inesorabile deriva nichilista tutt’altro che piacevole, culminata con l’astratta sensazione di benessere, sì, benessere, provocata dai vari lockdown imposti dalla pandemia. Isolata dal mondo, io sto bene.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE