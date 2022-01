Dal contenimento alla convivenza. La svolta europea sulla pandemia

Bruxelles. L’Unione europea si sta preparando a cambiare il suo approccio alla pandemia di Covid-19, passando dalla fase del contenimento e delle restrizioni a quella della convivenza con il virus. Il merito è dei vaccini, ma anche del minor impatto di Omicron sui sistemi sanitari nazionali. Non ci saranno annunci altisonanti o dichiarazioni trionfalistiche sulla fine della pandemia, perché la scelta comporta dei rischi e nessuno ha certezze definitive. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ieri ha ribadito che il livello di rischio per la salute pubblica negli stati membri dell’Ue dovuto alla variante Omicron è “molto alto”. Ma il primo segnale della svolta nell’approccio alla pandemia verrà dal Consiglio Affari generali di martedì prossimo. I ministri degli Affari europei dei 27 approveranno una nuova raccomandazione sulla libera circolazione delle persone, che serve da base per il coordinamento tra gli stati membri. C’è un accordo per “passare da un approccio basato sulle regioni e una cartografia a colori a un approccio individualizzato”, spiega al Foglio un diplomatico europeo. L’Ue si prepara a dire addio alle zone rosse, arancioni o verdi. Lo status della singola persona – vaccinata, guarita o con test negativo – sarà più importante del numero di contagi.

