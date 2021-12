Un divorzio a Taiwan diventa materia di propaganda per la Cina di Xi

Il divorzio della superpopstar Wang Leehom dalla moglie Lee Jinglei non è più una questione da rotocalchi, ma una serissima vicenda su cui ha deciso di dire la sua perfino il Partito comunista cinese. Wang, 45 anni, è nato in America da genitori taiwanesi, ma la maggior parte della sua vita artistica di cantante e attore – per dirla meglio: il posto da cui arrivano i suoi guadagni – è nella Cina continentale. Sono giorni che su Weibo, il social network più popolare in Cina, si parla della famiglia Wang-Lee. La scorsa settimana era stato lui, uno dei taiwanesi più famosi oltre lo stretto di Formosa, ad annunciare online la separazione dalla moglie, con la quale ha tre figli. Poi, venerdì scorso, sempre su Weibo, l’ormai ex consorte ha deciso di dare la sua versione della faccenda: parla di tradimenti seriali, di sesso a pagamento, di essere stata usata come una pedina dal famoso marito. Dice che “scrivere questa lettera è stata la decisione più difficile che abbia mai preso”, ma di voler condividere la sua verità anche per aiutare chi decide di intraprendere questo percorso “di rinascita”. Il post raccoglie oltre 12 milioni di apprezzamenti, e centinaia di commenti di donne contro il “sistema matrimoniale”, che porta al “controllo dei diritti delle donne” e garantisce soltanto “che ogni uomo abbia la propria schiava”.

