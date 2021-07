Biden duro con il regime cubano

La posizione di Biden su Cuba è quella classica, ma forse non quella che tutti si aspettavano. La prima reazione della Casa Bianca alle proteste, attraverso le parole della portavoce Jen Psaki, è stata strumentalizzata. Sembrava alludere soprattutto all’emergenza Covid come movente. Psaki aveva sottolineato che l’embargo non riguarda le esportazioni umanitarie, cibo e medicine, infatti dal 2009 gli Usa soddisfano tutte le richieste per questo genere di beni. Sarebbero pronti a fare altrettanto per il vaccino, ma Cuba non partecipa al progetto Covax, vuole usare il proprio farmaco autoctono e quindi c’è poco da aiutare. Nel frattempo il repubblicano Mark Rubio sui social scadenzava le ore e i minuti così: “Sono le dieci di sera e Biden non ha ancora detto niente su Cuba, come mai è così difficile condannare la diabolica dittatura marxista?”. Mentre il sindaco di Miami, su Fox News, sosteneva la necessità di discutere l’intervento militare. Biden non li ha fatti attendere, insieme a tutti quelli che maliziosamente insinuavano sul “socialismo americano” di questa amministrazione. Ha detto: “Il comunismo è un sistema fallimentare e non mi sembra che il socialismo sia un utile sostituto. Cuba, nello specifico, è uno stato fallito che reprime i propri cittadini”.

