Il partito guidato dalla Meloni a Bruxelles è un ogm raccogli sovranisti

Bruxelles. Se Viktor Orbán non lascerà il Ppe per entrare nell’Ecr, Giorgia Meloni rischia di aver preso la presidenza di un partito europeo che non c’è. O meglio: di una formazione nata nel 2009 per un capriccio di David Cameron che aveva bisogno di un nuovo gruppo politico all’Europarlamento, e che è diventata un grumo di sovranismi spesso in contraddizione tra loro. Il Partito dei conservatori e riformisti europei (Ecr, secondo l’acronimo inglese) è un ogm politico: una costruzione artificiale di partiti euroscettici che ancora oggi stanno insieme più per convenienze che per convinzioni. Alle ultime elezioni europee, e poi con la Brexit, ha perso consistenza nella plenaria di Strasburgo, facendosi superare dai liberali di Renew, dall’estrema destra di Identità e democrazia e dai Verdi. Eppure l’Ecr conserva un certo potenziale, grazie alla patina di rispettabilità ereditata dai tempi pre Brexit, quando i Tory britannici erano la componente principale. Euroscettici sì, eurofobi no. Sovranisti sì, antisistema no.

