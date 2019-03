Frattura a sinistra

New York. Israele è diventato la questione che divide i democratici americani e mette la vecchia guardia contro la nuova generazione. E’ una grande soddisfazione per i repubblicani, che non vedevano l’ora di individuare il punto più debole degli avversari e che si sentono con le spalle molto coperte perché il presidente Donald Trump si muove in sintonia perfetta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Giovedì due parlamentari democratici hanno presentato alla Camera una mozione a favore di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.