Il successo europeo sui vaccini

Ursula von der Leyen sabato ha dichiarato “missione compiuta” nella strategia dell’Unione europea sui vaccini. La Commissione ha rispettato i suoi impegni: gli stati membri hanno ricevuto un numero di dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento degli adulti entro la fine di luglio, con due mesi di anticipo rispetto all’obiettivo iniziale. La strategia dell’Ue è un successo, che ha evitato una guerra interna ai 27 per accaparrarsi le dosi e ha consentito di avere un portafoglio sufficientemente ampio per far fronte agli intoppi. Come abbiamo spiegato sul Foglio, il ritardo accumulato all’inizio dall’Ue sugli Stati Uniti era dovuto alle inadempienze contrattuali di AstraZeneca, che nel frattempo sono state riconosciute da un tribunale di Bruxelles.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni