Da Attila a Trump, quando il potere sfida il Papa. Intervista al prof. Musarra

Tornando al passato, quanto legame c’è tra questa offensiva di Trump e quelle che sono raccontate nei libri di storia? “Gli scontri del passato non sono comparabili, né con questo né tantomeno tra di loro. Se non altro per modalità e contesti diversi. Il vero scontro tra poteri universali arriva solo nell’undicesimo secolo con la lotta per le investiture, in particolare tra Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV. Tutti conoscono l’umiliazione di Canossa e in questi giorni alcune vignette hanno paragonato quello scenario all’attualità. Ma in quel caso il conflitto fu strutturale perché eravamo di fronte a due universalismi concorrenti e riconosciuti dalla società”. In questo senso, non c’è un paragone puntuale col contesto odierno. “No, come non c’è nei successivi casi, da Bonifacio VIII e Filippo IV di Francia che afferma per la prima volta l’autonomia religiosa di una monarchia fino a Clemente VII e Carlo V, l’imperatore cattolico implicato nel famoso sacco di Roma nel 1527. Anche nell’epoca moderna e contemporanea gli stili e i rapporti sono troppo diversi per compararli: Napoleone con Pio VII, Mussolini e Pio XI ma anche Hitler e Pio XII”.