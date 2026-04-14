Dopo Trump, anche Vance contro il Papa. Cortocircuito totale

Dopo Donald Trump, anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha parlato di Papa Leone XIV con parole poco concilianti, difendendo la linea della Casa Bianca e tracciando una linea netta a proposito di cosa il Pontefice dovrebbe commentare. Intervistato da Fox News, Vance ha detto che con la Santa Sede “possono esserci disaccordi, ed è normale che accada di tanto in tanto”. Il vicepresidente ha riconosciuto che il pontefice “si impegna sulle questioni che gli stanno a cuore”, ma ha sottolineato che sulle politiche pubbliche la decisione spetta all’amministrazione americana. “Il papa è stato critico sulla nostra politica sull’immigrazione, ma in definitiva la politica sull’immigrazione degli Stati Uniti la decide il presidente Trump”, ha affermato.