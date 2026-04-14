Su Papa Leone aveva ragione Bannon

E a confermarlo, paradossalmente, è il cattolico convertito J. D. Vance, l’ultimo tra i potenti a vedere Papa Francesco vivo, che sulla sua conversione ha costruito anche una buona parte di carriera. Parlando a Fox News, dopo che il suo superiore aveva definito “terribile” Leone XIV – ieri ha sentenziato in una telefonata al Corriere della Sera che Prevost non capisce niente di Iran – ha detto che “in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane”. Il punto è: quando mai il Pontefice regnante si è occupato di definire le politiche pubbliche americane? Quando ha detto che è inaccettabile voler far finire una civiltà nello spazio di una notte? Se il Papa non avesse parlato, sarebbe stato un problema. Forse, al tandem presidenziale non è andata giù la richiesta di Prevost di esercitare pressione sui membri del Congresso affinché promuovano la pace. Volere la pace, però, è difficilmente classificabile come un’ingerenza nelle politiche pubbliche. Trump tratta il Pontefice come un leader alla pari, il capo di uno stato che dovrebbe allearsi con lui e adularlo, pena l’essere trattato come un Pedro Sánchez qualunque. Vance, più in sintonia con la tradizionale linea americana, vorrebbe che il Papa fosse una sorta di cappellano della Casa Bianca, intento a occuparsi di spirito e anima, di morale e nient’altro. Strano che nelle lezioni di catechismo pre conversione, al vicepresidente sia sfuggito che guerra e pace sono a pieno titolo questioni di morale.