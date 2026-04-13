L'atteso e scontato sbrocco di Trump contro il Papa

Roma. Ci sarebbe da parlare del viaggio del Papa in Africa – il primo davvero suo, visto che quello in Turchia e Libano era stato ereditato da Francesco –, dieci giorni da un capo all’altro del continente. Pellegrino sulle tracce di sant’Agostino – “ci pensavo dallo scorso maggio”, ha detto appena salito sull’aereo – tanto che questo pomeriggio, nell’antica Ippona (l’odierna Annaba), celebrerà la messa votiva per il santo così caro a Leone XIV. Invece, c’è da rispondere agli attesi attacchi di Donald Trump, che con un lungo post su Truth (con il solito abuso di maiuscole) ha elencato le ragioni per cui questo Papa proprio non gli piace. Attesi perché da giorni la pressione della Santa Sede, e in particolare di Prevost, era aumentata sui leader con il potere di fermare o far proseguire il conflitto in medio oriente. Una settimana fa, uscendo da Castel Gandolfo, Leone aveva definito “inaccettabile” la minaccia trumpiana di eliminare la civiltà iraniana in una notte se Teheran non avesse adempiuto alle richieste di Washington. Pochi giorni dopo, in occasione della veglia per la pace in San Pietro, aveva invocato “un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo”. Scontato, dunque, che Trump reagisse. Il Papa non gli piace intanto perché “è DEBOLE sulla criminalità e pessimo in politica estera”. Quindi, anziché parlare della “paura dell’Amministrazione Trump”, dovrebbe menzionare la “PAURA che la Chiesa cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno vissuto durante il COVID, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo distanze di tre o persino sei metri”. Passando ai casi specifici, il presidente dice di non volere “un Papa che pensi che vada bene per l’Iran avere un’arma nucleare” né “che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Stati Uniti e, cosa ancora peggiore, svuotando le proprie prigioni – inclusi assassini, spacciatori e killer – mandandoli nel nostro paese”. E, aggiunge, “non voglio un Papa che critichi il presidente degli Stati Uniti quando sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una VITTORIA SCHIACCIANTE, ottenendo numeri record di criminalità ai minimi storici e creando il più grande mercato azionario della storia”. Quindi, l’analisi sul Conclave e sul perché Robert Prevost oggi sieda sul trono di Pietro: “Leone dovrebbe essermi riconoscente perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per diventare Papa ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e si pensava che quello fosse il modo migliore per trattare con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”. Invece lui, anziché rendere grazie, incontra “simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un PERDENTE della sinistra (ricevuto in udienza la scorsa settimana, ndr), uno di quelli che volevano far arrestare i fedeli e il clero. Leone dovrebbe rimettersi in carreggiata come Papa, usare il buon senso, smettere di compiacere la sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande Papa, non un politico”.