L'evento dilaga: non ci resterà che leggere libri da ombrellone

Come un incubo che ricorre, ecco che arriva la stagione estiva con la sua escalation, in cui ogni ciottolo si trasforma in cultura, in cui tutto è pensato a misura di acciottolato culturale perché la cultura è concept, è texture, è pattern, è dovunque

Eccola, nereggia all’orizzonte come un incubo: sta per fare irruzione nelle nostre vite post pandemiche e accaldate, smaniose di socialità e tuttavia angosciate dagli andazzi generali, l’estate che (non) ci meritiamo. La resa sarà inevitabile, e inevitabile consegnarsi senza fare storie, col fermoimmagine di un sorriso e un lunatico scetticismo, al luglio e all’agosto incombenti (i soliti poveri su Twitter si fanno i gonzo-summer-reportage da due settimane almeno, in pandemia era tutto un “non arriviamo alla fine del mese”). Prepariamoci a cedere le armi a un’altra estate di cui purtroppo non potremo dire “non c’era mai niente da fare”. E ora che anche l’Islanda è meta di chiunque e tuttavia non è che l’Adriatico si svuoti, agli anacoreti del ferragosto non resterà che tentare compromessi. La soluzione potrebbe essere sintonizzarsi con le terrificanti “piccole cose”, o riscoprire a denti stretti i borghi disabitati (in pandemia era tutto un “rivalutare il turismo di prossimità, le gitarelle, le piccole anse sul fiume”) e intanto rimpiangere i tempi in cui si riusciva a stare a casa a far niente, con la certezza di averla scampata.