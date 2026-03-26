Per Peter Cameron c’è un regista finalmente all’altezza dei suoi libri: Scorsese

Martin Scorsese ha deciso il nuovo capitolo del grandioso omaggio che gli ha dedicato Rebecca Miller (“Mr Scorsese” su Apple Tv+: garantisce svariate ore di chiacchiere intelligenti). Qualche giorno fa abbiamo visto la prima foto: un inedito Leonardo DiCaprio con il baffi – ecco perché li aveva alla cerimonia degli Oscar, dove i premi lo hanno solo sfiorato: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson ha avuto sei statuette, lui nulla. Accanto a lui Jennifer Lawrence con una cappa di tweed lunga fino ai piedi, intorno solo neve.

Per il prossimo film, Scorsese ha scelto uno dei romanzi più misteriosi di Peter Cameron, scrittore americano bravissimo e di culto per i fan. Pubblicato da Adelphi, si intitola “Cose che succedono la notte”. Racconta una coppia americana in viaggio verso un profondo nord non troppo precisato: in Europa, i due sono diretti verso un orfanotrofio per adottare un bambino, ma lei è malata e fragile. Prendono alloggio in un posto dal nome impronunciabile, Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel: si direbbe la versione dark del Grand Hotel Budapest di Wes Anderson. Lì c’erano pareti rosa e cornicioni color panna, qui tutto è scuro, buio, polveroso, arredato con tappeti e mobili di gusto discutibile. Il bar è aperto tutta la notte e frequentato da un’anziana cantante; un uomo d’affari del vecchio modello, niente diete e palestra; un guaritore, o sedicente tale.

Il Prague Reporter scrive che le riprese sono iniziate a metà marzo nella Repubblica Ceca. A Ustek in Boemia, famosa per la sua sinagoga, poi allo Chateau Kotera, edificio neoclassico progettato all’inizio del Novecento dall’architetto che gli ha dato il nome. Adesso è un quattro stelle, dovranno lavorarci un po’ per simulare la decadenza. Al cast si sono aggiunti Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris (produce Apple Tv+). Forte di sei film già girati con Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence che gli chiedeva consigli ha suggerito “comprati un Dvd, ti darà un sacco di film da guardare”. Per Peter Cameron, e i suoi piccoli fan quali noi siamo, la speranza di un regista finalmente all’altezza. E ben sintonizzato, la bravura non basta. James Ivory aveva girato un film da “Quella sera dorata” (sempre Adelphi) con Anthony Hopkins, Laura Linney e Charlotte Gainsbourg. Il cast c’era, ma l’intreccio poco giudizioso tra biografia, parenti sopravvissuti e congiunti che ostacolano il lavoro del biografo, grandi verità come “Dio ti dà le rughe, ma ti abbassa anche la vita perché tu non le veda” andava purtroppo smarrito.