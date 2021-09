Freaks Out, i superpoteri nella capitale occupata dai nazisti

Cast e regista commentano la pellicola in concorso al Festival di Venezia. Mainetti: "Ci siamo avvicinati alla Roma del 1943 con emozione e rispetto"

Venezia - Il Colosseo, i Fori Imperiali, ma anche il quartiere Tiburtino, Campo De’ Fiori, l’Appia Antica e il Ghetto. “Nun vedi com’è ridotta?”- fa notare Fulvio (un irriconoscibile, perché pieno di peli per esigenze di copione, Claudio Santamaria) ai suoi compagni circensi - Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto) e Mario (Giancarlo Martini) – degli individui unici e irripetibili alle prese con i nazisti. Dopo Tor Bella Monaca e il centro storico scelti per il suo primo film (Lo chiamavano Jeeg Robot, autentica rivelazione nel cinema italiano degli ultimi anni), Gabriele Mainetti ambienta il suo “Freaks Out” - con cui concorre al Leone D’Oro qui al Lido - nella Città Eterna.