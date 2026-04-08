La possibile sintonia fra Macron e il Papa

Con Leone XIV si apre una nuova stagione, si vedrà quanto produttiva. Soprattutto, si capirà se esista un terreno comune – al di là dei consueti e scontati auspici per la pace e il dialogo – su cui possa crearsi una sintonia fra la Santa Sede e Parigi. Chissà che i dubbi (eufemismo) sulla linea impersonata da Donald Trump e dall’universo fondamentalista cristiano americano che benedice le bombe sganciate un po’ qua e un po’ là non possano far scattare la scintilla.