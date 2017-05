In Europa il populismo è come un palloncino che si sgonfia. E in Italia?

In Olanda zeru tituli. In Islanda nulla. In Francia nulla. In Spagna nulla. In Austria nulla. In Portogallo nulla. In Bulgaria nulla. In Repubblica Ceca nulla. In Germania non vinceranno. A Malta perderanno. Il populismo in Europa non passa. Nulla. È come un palloncino che si sgonfia. Vale per tutti. Vale anche in Italia? Forse sì. E forse ce ne accorgeremo dopo le elezioni amministrative. La ciliegina sulla torta di ieri sera a Night Tabloid