Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo sito il video che mostra il momento dell'impatto di Moab, la super bomba lanciata ieri in Afghanistan per distruggere un intricato sistema di tunnel usati dai combattenti dello Stato islamico per trasportare armi oltrepassando la frontiera col Pakistan. L'impatto è avvenuto nella provincia di Nangarhar (vedi mappa).

Il gran botto di Trump In Afghanistan l’America sgancia la "madre di tutte le bombe" sui tunnel dell’Isis