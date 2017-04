Klugmann al posto di Cracco a MasterChef. E sarebbe questa la rivoluzione?

Se questo è il cambiamento promesso per svecchiare MasterChef, era meglio restare con il vecchio e logoro schema. Oggi è ufficiale quello che si sapeva da almeno due mesi, e che cioè la triestina Antonia Klugmann prenderà il posto di Carlo Cracco. Gli altri tre restano tutti, benché nelle scorse settimane qualcuno avesse azzardato una rivoluzione totale. Invece, come si suol dire (e mi scuso per la frase fatta), la montagna ha partorito il topolino. Per carità, Klugmann è bravissima, preparatissima e come mette lei i vegetali nel piatto non c'è nessuno. Però, ecco… ci saremmo aspettati ben altro. Ben di più. L'abbiamo già vista in tv, ospite qua e là, e non ci ha dato l'idea d'aver quel brio necessario a tenere incollati i telespettatori davanti a due ore di spadellamenti e pianti per una brunoise fatta male. E francamente non vedo come possa reggere quel mix di teatrale dolore e ironia purissima che ha fatto la fortuna dello show. Timida, riservata, professionale. Non un personaggio, almeno sulla carta. Poi chissà, neanche Iginio Massari sembrava poter avere fortuna al di là del semplice giudicare mezz'ora i cuochi dilettanti. Invece è diventato una star dei canali Sky, benché assai impacciato. Vedremo. Per i giudizi abbiamo tempo, la prossima edizione è in programma come sempre a dicembre.