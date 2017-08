Gli ultimi "tuffi" della sonda Cassini

Dopo un viaggio durato oltre 20 anni, la sonda della Nasa, Cassini, inizia l'ultimo capitolo della sua missione, denominato "il Gran Finale" (le foto che riportiamo sono state scattate tra il 31 luglio e il 15 agosto). La sonda ha iniziato nell'aprile scorso una serie di 22 "tuffi" tra gli anelli di Saturno: un'esplorazione senza precedenti che permetterà agli scienziati di conoscere meglio il pianeta e la sua composizione. Al compimento della sua ultima orbita, Cassini si lancerà versò l'atmosfera di Saturno, perderà contato con la Terra e prenderà fuoco, come una meteora, autodistrungendosi. Il suicidio della sonda è programmato il 15 settembre, quando di concluderà uno dei periodi più intensi nel corso della ventennale esplorazione di Cassini. L'obiettivo è quello di elaborare una mappatura della gravità e dei campi magnetici del pianeta, indispensabili per capire la composizione del pianeta e per risolvere il mistero della sua rotazione. Inoltre, saltando tra il pianeta e gli anelli, Cassini permetterà di comprendere la composizione di questi ultimi.