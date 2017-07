Gli anti vaccini in piazza a Roma mentre scoppiano focolai di morbillo a Vietri sul mare

Mentre al Senato si discute sul decreto vaccini, a pochi metri dall'ingresso di Palazzo Madama molti genitori manifestano contro l'introduzione obbligatoria delle vaccinazioni. "Giù le mani dai nostri bambini", "i nostri figli non si toccano", gridano. Le stesse parole sono scritte su cartelli e striscioni. Affianco i No Vax si è schierato il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha twittato: "Decreto vaccini, sto con i genitori che stanno manifestando ora a Roma davanti al Senato: curati ma sempre dalla parte della libertà di scelta!".

Intanto, mentre le proteste aumento e le vaccinazioni diminuiscono, scoppiano focolai di morbillo in due alberghi a Vietri sul mare in provincia di Salerno. Tre sono i casi confermati: due addetti alla reception e una cameriera di sala. Su settecento persone, ossia gli ospiti presenti nei due hotel, però si dovrà fare degli accertamenti, in quanto potrebbero essere stati contagiati, fa sapere il ministero della Salute.