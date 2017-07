Vaccini e conflitto con la logica

In Senato è partito l’esame del decreto vaccini e la discussione pubblica è degenerata ai livelli di un paese sottosviluppato, di quelli dove le scarse vaccinazioni sono un’emergenza. Il pensiero anti scientifico e cospirazionista la fa da padrone. Il Fatto quotidiano di ieri, con toni che non usa più neppure il blog di Beppe Grillo, titolava in prima pagina: “Gli Usa scelsero l’Italia come cavia per la grande crociata sui vaccini”. La tesi è che in un incontro del 2014...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.