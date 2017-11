La guerra social di Calenda con rivoluzionari cubani, opliti spartani e “pisciate d’orgoglio"

Roma. Lo sviluppo industriale in Puglia incontra parecchie resistenze, e delle più stravaganti. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si è lanciato in un corpo a corpo sui social network contro i capipopolo della rivolta anti-industria, contro il gasdotto Tap e la ristrutturazione dell’acciaieria Ilva.

Il primo che ha incrociato sulla sua timeline è lo scrittore filo-sabotaggio-NoTav-NoTap Erri De Luca a cui Calenda suggerisce di scendere dalla Sierra Maestra perché la “rivoluzione è finita”.

Mostri/Tirannosauri/sabotaggiUn tubo di un metro e mezzo posato con una talpa che si interra a 800 m dalla costa per non danneggiarla! Ulivi che vengono ripiantati dov'erano prima! Erri scendi dalla Sierra Maestra e vieni trovarmi al Mise che ti faccio vedere il progetto!!! https://t.co/PawDUcQrub — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 30 novembre 2017

Dopo i cubani arrivano gli spartani. Rinaldo Melucci, sindaco Pd di Taranto, ostile al progetto di rilancio dell’Ilva appoggiato dal governo, memore delle lontane origini spartane della città bimare fa un tweet in stile 300: “O Sparta o morte”. Calenda risponde al Leonida tarantino di avere sbagliato a capire: Taranto non è sulle Termopili e il ministro dello Sviluppo non è il persiano Serse.

Leonida queste non sono le Termopili e io non sono Serse. Ci sono in ballo posti di lavoro e investimenti per l'ambiente. Vi prego di non mettere a rischio ILVA. Ritirate il ricorso e venite al tavolo su Taranto. Fate proposte ragionevoli e il Governo vi supporterà. https://t.co/gBmPNa6pWc — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 30 novembre 2017

Alla vista del nome Leonida, che forse gli ricorda la signora del Bagaglino impersonata da Leo Gullotta, il sindaco Melucci si sente offeso e sbotta: “Ma il sindaco di Taranto non si chiama Leonida”, mostrando di non avere conoscenza della storia dei suoi antenati – che però rivendica con dotte citazioni – o grande ironia.

So che ti occupi molto di @micheleemiliano mentre non ricordi il mio nome, ma il sindaco non si chiama Leonida. @CarloCalenda inizia a rispettare Taranto e convoca il tavolo esattamente come te l'ho chiesto, vedrai che il mio dialogo non mancherà. — Rinaldo Melucci (@RinaldoMelucci) 30 novembre 2017

Calenda si accorge delle lacune storiche dell’avversario e risponde insinuando dubbi sull’albero genealogico di Melucci.

Rinaldo non ti offendere mi riferivo a Leonida il re spartano!! Ma non eri "sangue di Sparta"? https://t.co/wVs11HFKCj — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 30 novembre 2017

In questo surreale dialogo, interviene il Museo spartano di Taranto che ricorda al sindaco di Taranto e al presidente della Puglia Michele Emiliano la famosa “pisciata d’orgoglio”: quella del capostipite Filonide che urinò sull’ambasciatore romano (o ministro?) Lucio Postumio.

Nel 282 a.C. i romani cercarono di ingannare i tarantini con lusinghe e false promesse. La risposta di Filonide fu chiara ed inequivocabile. L'ambasciatore Lucio Postumio ritornò a Roma con la toga inzuppata di urina. @RinaldoMelucci @micheleemiliano https://t.co/UARMVpyOwc pic.twitter.com/bxa7ho1mhy — MuseoSpartanoTaranto (@Filonide) 30 novembre 2017

Il Museo di Taranto non ricorda come andò a finire la storia con Roma e quanto costò la "pisciata" alla città (e al suo orgoglio). Spoiler: fu assediata, sottomessa, e conquistata.