La penna e gli Spada

Due cose sul pestaggio di un giornalista avvenuto a Ostia. La prima è che si continua a parlare della piccola località litoranea come se fosse ineluttabilmente sotto la cappa di un potere locale inscalfibile e superiore al potere dello stato: “Il Clan”. Adesso, oltre ai tanti messaggi di solidarietà che non costano nulla e non valgono molto di più, sarebbe bene che lo stato ristabilisse l’equilibrio e facesse sentire la propria presenza. Il picchiatore che si vanta su Facebook davanti a un pubblico infinito di avere spaccato la faccia a un intervistatore tradisce l’arroganza di chi è convinto di controllare un territorio, di chi crede di essere nel suo reame.

Reporter aggredito. La solidarietà non basta Chi condanna la violenza di Roberto Spada oggi dovrebbe smettere di assecondare il clima quotidiano di disprezzo nei confronti della categoria dei giornalisti

A quell’arroganza lo stato dovrebbe rispondere con una pressione tale da scoraggiare per i prossimi anni qualsiasi tentazione di atteggiarsi a ras della città. Ostia non è in Messico, basta con quest’idea pigra che un potere locale e malavitoso può spadroneggiare alle porte della capitale. La seconda cosa che notiamo è che c’è da chiedersi: c’è qualcuno che continua a legittimare con le sue parole, le sue frecciate, i suoi insulti, il concetto che i giornalisti possono essere aggrediti e vanno aggrediti? A furia di “giornalisti servi”, “strisciate”, “pezzi di merda”, “carogne”, “avvoltoi” – e sono tutti esempi tratti dalla conversazione politica corrente – poi ai simpatizzanti meno loquaci pare normale prendere a manganellate un reporter. Non è normale per niente e chi preme sempre su quel pedale, degradare i giornalisti con l’aria di chi in fondo scherza, porta una quota di responsabilità.